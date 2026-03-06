Війна в Ірані розв’язала руки Путіну: що буде з наступом армії РФ та обстрілами

Війна в Ірані відвела фокус від України, тим часом Путін готується до весняно-літнього наступу

Війна в Ірані, розпочата США та Ізраїлем в останній день зими, триває вже тиждень. Попри початкові сподівання на швидку розв’язку, військова операція «Епічна лють», імовірно, затягнеться. Тегеран чинить спротив: іранські ракети та дрони вже атакували країни, де розташовані американські військові бази, що втягнуло в конфлікт низку непідготовлених до війни держав.

Експерти прогнозують, що протистояння може тривати місяцями, а то й до осені. Наскільки ймовірним є такий сценарій та як події на Близькому Сході вплинуть на Україну, ТСН.ua розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігор Романенко.

Повітряні удари та розкол в іранських елітах

За словами експерта, наразі американо-ізраїльській коаліції вдалося суттєво порушити систему стратегічного управління Ірану та придушити його систему ППО. Проте режим залишається дієздатним.

«Щодо можливості проведення наземної операції, то відомо, що Трамп дуже б не хотів у цьому брати участь. Тому, не виключно, що для цього залучать третю сторону. Можливо, курдів, які вже нібито зайняли позиції. Але чи буде протистояння на суходолі, наразі не відомо. Іран у цьому протистоянні може використовувати хуситів, „Хезболлу“ та „Хамас“. Але все це лише наміри», — розповідає Ігор Романенко.

Експерт зауважує, що владу в країні перехопив син знищеного лідера Хаменеї, який налаштований ще радикальніше. Водночас усередині іранських силових структур поглиблюється розкол.

«Відомо, що зараз поглиблюється розкол між армією Ірану. Військовими, які виконують чорнову роботу у тому числі тероризуючи і придушуючи власний народ та стражами ісламської революції — так звана еліта чи „голуба кров“. Зараз вони ділять між собою залишки від розбитого ППО і вирішують, що та як ним прикривати. Напруга між ними наростає. Тобто повітряні удари, які були завдані по Ірану знищили чимало важливих об’єктів та похитнули систему управління Тегерану, але цього поки не достатньо», — зауважує експерт.

Проблеми коаліції: брак ракет та «дружній вогонь»

Конфлікт уже зачепив сусідні країни — Ізраїль, ОАЕ та Катар. Хоча європейські держави заявили про підтримку США, але на практиці коаліція зіткнулася з технічними проблемами.

«Ймовірно, що до подій на Близькому Сході будуть залучені додаткові країни. Франція, Німеччина та Велика Британія вже зробили заяву, що будуть підтримувати США та Ізраїль. А от Туреччина поки розмірковує, хоча збила балістику, яка була запущена у її бік з Ірану. Особливість цієї війни у тому, що країни, які до неї вже втягнуті, провоювали кілька діб, і вже зіткнулися з браком протиракет. А ще більшою проблемою є відсутність злагодженості у діях союзників щодо протиповітряної та протиракетної оборони», — каже Ігор Романенко.

До цього він додає, що у війні з Іраном використовується не лише система ППО США чи спільна з ізраїльтянами, яка є більш інтегрованою, а кілька систем ППО, які діють окремо.

«З власного досвіду можу сказати, щоб протиповітряна та протиракетна оборона чітко працювали, потрібно проводити тренування та злагодження. Тільки так можна ефективно застосовувати різні засоби, які є на озброєні країн-партнерів, а ще забезпечити безпеку для власних військ. Передусім, для винищувальної авіації. Саме через незлагодженість союзні війська збили три винищувачі, бо кожен воює проти Ірану окремо і серйозної інтеграції на поточний час немає, але через це є висока небезпека один від одного», — каже військовий експерт.

Терміни війни та зміна іранського режиму

Ігор Романенко додає, на Близькому Сході йде важкий процес для досягнення мети США та Ізраїлю, а також тих, хто до них наразі приєднався.

«Поки перелому у ситуації з Іраном не досягнуто. Я думаю, що зважаючи на різні обставини, перелому можна досягти за тиждень або місяць. Десь такий термін можливий для того, щоб вийти на зупинення ведення бойових дій та перейти до перемовин. Американці розуміють, що ситуація з Іраном не змінитися сама собою, і всі жертви цієї війні можуть бути марними, якщо не змінити політичну владу в Ірані, а це дуже складне завдання, бо з 90 мільйонів іранців, орієнтовно 10 — підтримують саме цю автократичну, консервативну та релігійну владу, яка керувала Іраном десятиліттями і продовжує це робити», — каже Ігор Романенко.

До цього експерт зауважує, Україна на власному досвіді знає, що таке війна. Ми теж вважали, що війна на місяці або на 1-2 роки, а вона вже триває 5 рік. Тому, не можна виключати таких перспектив і для Ірану.

Вплив на Україну: ППО та ціни на нафту

Щодо впливу війни на Близькому Сході на Україну, то він, за словами Ігоря Романенка, буде — як у військовому так і в економічному плані.

«Військовий компонент буде відчутним, щоб там хто не говорив. Він вже є, я маю на увазі зниження постачання необхідних протиракет для Patriot, щоб збивати балістику. Найближчим часом американці будуть все спрямовувати для своїх військ та союзників на Близькому Сході. Свого часу адміністрація президента Байдена виготовила ракети для України, але через війну між Ізраїлем та “Хамасом” у Газі, всі ракети були спрямовані туди. Сумніваюсь, що щось змінилося у Білому домі, бо у Трампа та його команди особливих змін у ставленні до України не відбулося», — каже Ігор Романенко.

Щодо економічного аспекту, то війна в Ірані вже підняла вартість нафти до 90 доларів за барель і тенденції до зростання зберігаються.

«На жаль, росіяни можуть на цьому заробляти і війна на Близькому Сході їм вигідна, хоча там і б’ють їх союзника. Через військовий конфлікт на Сході у Європі теж свого роду паніка — енергетична, пов’язана з пальним та газовидобутком. Кожна країна діє у власних інтересах і узгодженості немає, як у військовому, так і в економічному аспектах», — каже Ігор Романенко.

Плани Кремля та весняний наступ РФ

Ми поцікавилася у експерта: якою буде подальша тактика Кремля щодо України через війну на Близькому Сході. Багато експертів зазначають, що Путін наче чогось вичікує, припинивши масовані повітряні удари по Україні.

«Путін розуміє, що зараз вся увага прикута до Близького Сходу. І не тільки в інформаційному плані, а й у розрізі фінансової та військової допомоги. Всі зосередили увагу на війні в Ірані. Фокус змістився від Україні. Саме це і потрібно Путіну, він використовує цей момент для посилення дій на фронті. Тому власне масованих обстрілів поки немає, але це зовсім не означає, що росіяни до них не готуються», — каже експерт.

За словами Романенка, за три місяці зими 2025-2026 у росіян виникли чималі проблеми на фронті.

«За місяць вони втрачають більше людей, ніж заводять на фронт, в районі плюс-мінус 30 тисяч. Через це їм складно формувати резерви. Торік росіяни планували сформувати 14 дивізій, а сформували 7. Їх майже повністю стерли на українських фронтах. Цього року РФ планує призвати на службу понад 400 тисяч осіб, щоб поповнити свої збройні сили. Також відомо про плани противника сформувати 9 дивізій та 9 бригад. Вони планують весняно-літній наступ і зараз мають високу потребу в ресурсах. Путін навряд чи буде проводити відкриту мобілізацію, ймовірно, що вона буде таємною або шукатимуть найманців за кордоном. Хоча ситуація з безпекою у світі напружена настільки, що військові-найманці будуть потрібні і іншим. Але якщо у Путіна будуть гроші від зростання цін на нафту — будуть і найманці», — каже експерт.

Романенко додає, що у нас не має бути ніяких ілюзій щодо Росії. Вона буде продовжувати обстріли України.

«Нам потрібно підсилювати наш потенціал з ППО і ПРО. З протиракетною обороною найважче, бо фактично це Patriot та SAMP/T, яких нам не вистачає та протиракет до них. Тут вся надія на допомогу від США та Європи. Намарно вважати, що війна на Близькому Сході може зупинити Путіна. Ще більш простодушно вважати, що війна в Ірані може зупинити війну в Україні», — підсумовує Ігор Романенко.

