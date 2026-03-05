Племінниця Трампа назвала "справжню причину" наказу атакувати Іран

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Племінниця президента США Дональда Трампа психологиня Мері Трамп стверджує, що знає справжню причину наказу про атаку на Іран. За словами жінки, за офіційними заявами Білого дому стоїть особистий та відчайдушний мотив її дядька.

Про це пише LadBible.

Трамп 2 березня заявив, що рішення США завдати потужних ударів по Ірану разом з Ізраїлем має чотири ключові причини. Він пояснив, що метою операції є знищення ядерної програми Ірану, його ракетного потенціалу та Військово-морських сил, а також намір «гарантувати», що країна «не зможе й надалі озброювати, фінансувати та керувати терористичними арміями за межами своїх кордонів».

Втім, його племінниця Мері Лі Трамп переконана, що справжній мотив зовсім інший. За її словами, «є лише одна причина і тільки одна», чому президент вирішив атакувати Іран.

Племінниця Трампа критикує його політику

Попри спільне прізвище та родинні зв’язки, Мері не поділяє політичних поглядів свого дядька і давно виступає його відкритою критикинею. 60-річна психологиня, письменниця та політична коментаторка є донькою покійного старшого брата Дональда — Фреда Трампа-молодшого, який помер від серцевого нападу 1981 року.

Жінка також веде власний YouTube-канал Mary Trump Media, де публікує «глибокі політичні розбори та жорсткі викриття режиму Трампа».

«Ви можете знати Дональда Трампа як авторитарного шахрая, який руйнує країну з Овального кабінету. Мері Трамп просто знає його як свого чортового невдаху-дядька. Цей канал — місце, де фейкові новини помирають», — вказано в описі каналу.

Племінниця президента США Мері Трамп / © Getty Images

Справжня причина атаки США на Іран

У одному з нещодавніх відео, опублікованому 3 березня, Мері проаналізувала рішення Трампа атакувати Іран та пояснила, чому, на її думку, він «оголосив війну, щоб врятувати самого себе».

На початку племінниця президента США згадала низку обіцянок, які той дав після вступу на посаду, але так і не виконав. Серед них — заміна програми «Закон про доступну медичну допомогу» та завершення чотирирічного вторгнення Росії до України.

«Нічого з цього не сталося», — сказала Мері, назвавши «абсурдним» те, що Дональд називає себе «президентом миру».

«Тепер Дональд каже нам, що вихідними він оголосив війну Ірану, частково тому що країна розробляє ядерну зброю, яка "незабаром може досягти американської території"», — продовжила вона.

Мері вказала, що Трамп також припускав, що нинішня війна, в яку за його рішенням опинилися втягнуті США, може бути пов’язана зі зміною влади в Ірані. Іранці протягом багатьох років переживають важкі випробування під правлінням жорсткої та репресивної авторитарної теократії. На думку очільника Білого дому, народ країни заслуговує на свободу та право самостійно визначати, якою має бути система управління державою.

«Але людина, яка бомбить їхню країну, не має до них жодного інтересу і не має плану створити умови, за яких вони можуть стати вільними або підтримати створення альтернативи нинішньому режиму», — наголосила племінниця Трампа.

Мері також заявила, що її дядька «не хвилює майбутнє іранського народу» і що «жодного плану» допомоги йому у президента США немає.

«Дональд чинить хаос, а потім очікує, що інші люди розбиратимуть завали після його руйнувань. І ось ми опинилися у війні за вибором — вибором самого Дональда — з Іраном, без згоди американського народу і без дозволу Конгресу», — сказала вона.

Племінниця Трампа також висловила думку, що насправді стоїть за його рішенням.

«Для Дональда є лише одна причина і тільки одна. У нього проблеми, і він це знає. Це не просто спроба змінити тему — хоча й це вже було б достатньо погано. Це спроба не допустити, щоб він сам і весь світ дізналися, який він некомпетентний, морально розбещений, скомпрометований шахрай. Це його незбагненна відчайдушна спроба уникнути приниження», — заявила Мері.

«Дональд Трамп втягнув нас у війну на вимогу Саудівської Аравії та Ізраїлю. Але цього було б недостатньо, якби це одночасно не збігалося з його власними інтересами», — додала вона.

Говорячи про зростання кількості жертв у регіоні Близького Сходу, племінниця Трампа резюмувала:

«І все це лише тому, що Дональд — відчайдушно слабка людина, якій потрібно відвернути увагу людей від цього факту, так само як йому потрібно щось, що підтримає його згасальне відчуття сили. Це дуже складний канат для найслабшої людини, яку я коли-небудь знала. І все ж якимось чином йому дозволяли йти по ньому все його життя. Усе його жалюгідне, марне, егоїстичне життя», — висловилась Мері.

Війна проти Ірану спричинила скандал у США — подробиці

Зауважимо, 3 березня стало відомо, що адміністрація Трампа на закритих брифінгах визнала відсутність даних про підготовку Іраном першого удару по США, що спростовує ключовий аргумент на користь масштабної операції Штатів та Ізраїлю. Розвідка не підтвердила версію про «превентивний» захист американських сил.

Трамп пояснює війну ядерною загрозою та ракетною програмою Ірану, тоді як демократи називають це «війною за вибором», зауважуючи, що загрози були перебільшені, а дипломатичні шляхи не були вичерпані.

Окрім того, в адміністрації Трампа спалахнув конфлікт через заяву держсекретаря Марко Рубіо, який визнав, що саме удари Ізраїлю по Тегерану втягнули США у війну з Іраном. Держсекретар пояснив, що превентивна атака Вашингтона була вимушеним кроком, щоб уникнути масштабних втрат після очікуваної відповіді Ірану, назвавши рішення президента мудрим. Відкрите визнання ролі Ізраїлю в ескалації обурило прихильників руху MAGA та ізоляціоністів. Зокрема, вони заявили, що американські військові гинуть за чужі інтереси, а не за власну країну, що створило серйозний політичний дисонанс усередині команди Трампа.