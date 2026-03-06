ТСН у соціальних мережах

Рецепти
147
1 хв

Хек, тушкований у томатному соусі з морквою та цибулею: рецепт страви, яку можна подавати холодною

Риба готується дуже просто і швидко. Хек під час тушкування просочується томатним соусом, овочами і виходить смачним, ніжним і соковитим.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
40 хвилин
132 ккал
Хек, тушкований у томатному соусі з морквою та цибулею / © Credits

Подавайте в холодному вигляді як самостійну страву або як доповнення до картопляного пюре чи відвареного рису.

Інгредієнти

хек заморожений
800 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
2 шт.
сік томатний
500 мл
борошно пшеничне
8 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений
цукор
1,5 ч. л.
сіль
олія

  1. Рибу розморозьте, очистьте від луски, промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі порційні шматочки, посоліть.

  2. Борошно насипте в тарілку й обваляйте шматочки хека в борошні.

  3. Розігрійте сковорідку з олією, обсмажте рибу з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору і викладіть на тарілку.

  4. Цибулю, моркву очистьте і помийте.

  5. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на велику тертку.

  6. У сковороді, де смажилася риба, обсмажте цибулю, моркву до золотистого кольору, влийте томатну пасту, додайте цукор, перець чорний мелений, лавровий лист, посоліть.

  7. Викладіть рибу в томатний соус, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 15-20 хвилин.

Поради:

  • За бажанням у хека видаліть хребет і кісточки.

