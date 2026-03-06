- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Хек, тушкований у томатному соусі з морквою та цибулею: рецепт страви, яку можна подавати холодною
Риба готується дуже просто і швидко. Хек під час тушкування просочується томатним соусом, овочами і виходить смачним, ніжним і соковитим.
Подавайте в холодному вигляді як самостійну страву або як доповнення до картопляного пюре чи відвареного рису.
Інгредієнти
- хек заморожений
- 800 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 2 шт.
- сік томатний
- 500 мл
- борошно пшеничне
- 8 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- цукор
- 1,5 ч. л.
- сіль
- олія
Рибу розморозьте, очистьте від луски, промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на невеликі порційні шматочки, посоліть.
Борошно насипте в тарілку й обваляйте шматочки хека в борошні.
Розігрійте сковорідку з олією, обсмажте рибу з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору і викладіть на тарілку.
Цибулю, моркву очистьте і помийте.
Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на велику тертку.
У сковороді, де смажилася риба, обсмажте цибулю, моркву до золотистого кольору, влийте томатну пасту, додайте цукор, перець чорний мелений, лавровий лист, посоліть.
Викладіть рибу в томатний соус, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 15-20 хвилин.
Поради:
За бажанням у хека видаліть хребет і кісточки.