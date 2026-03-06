ТСН в социальных сетях

Рецепты
88
1 мин

Хек, тушенный в томатном соусе с морковью и луком: рецепт блюда, которое можно подавать холодным

Рыба готовится очень просто и быстро. Хек при тушении пропитывается томатным соусом, овощами и получается вкусным, нежным и сочным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
132 ккал
Хек, тушенный в томатном соусе с морковью и луком

Хек, тушенный в томатном соусе с морковью и луком / © Credits

Подавайте в холодном виде как самостоятельное блюдо или как дополнение к картофельному пюре или отварному рису.

Ингредиенты

хек замороженный
800 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
2 шт.
сок томатный
500 мл
мука пшеничная
8 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
сахар
1,5 ч. л.
соль
масло растительное

  1. Рыбу разморозьте, очистите от чешуи, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие порционные кусочки, посолите.

  2. Муку насыпьте в тарелку и обваляйте кусочки хека в муке.

  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте рыбу с двух сторон, на среднем огне, до золотистого цвета и выложите на тарелку.

  4. Лук, морковь очистите и помойте.

  5. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку.

  6. В этой сковороде, где жарилась рыба, обжарьте лук, морковь до золотистого цвета, влейте томатную пасту, добавьте сахар, перец черный молотый, лавровый лист, посолите.

  7. Выложите рыбу в томатный соус, доведите до кипения и тушите на медленном огне, при закрытой крышке 15-20 минут.

Советы:

  • По желанию у хека удалите хребет и косточки.

