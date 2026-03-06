- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Хек, тушенный в томатном соусе с морковью и луком: рецепт блюда, которое можно подавать холодным
Рыба готовится очень просто и быстро. Хек при тушении пропитывается томатным соусом, овощами и получается вкусным, нежным и сочным.
Подавайте в холодном виде как самостоятельное блюдо или как дополнение к картофельному пюре или отварному рису.
Ингредиенты
- хек замороженный
- 800 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 2 шт.
- сок томатный
- 500 мл
- мука пшеничная
- 8 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- сахар
- 1,5 ч. л.
- соль
-
- масло растительное
-
Рыбу разморозьте, очистите от чешуи, промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие порционные кусочки, посолите.
Муку насыпьте в тарелку и обваляйте кусочки хека в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте рыбу с двух сторон, на среднем огне, до золотистого цвета и выложите на тарелку.
Лук, морковь очистите и помойте.
Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупную терку.
В этой сковороде, где жарилась рыба, обжарьте лук, морковь до золотистого цвета, влейте томатную пасту, добавьте сахар, перец черный молотый, лавровый лист, посолите.
Выложите рыбу в томатный соус, доведите до кипения и тушите на медленном огне, при закрытой крышке 15-20 минут.
Советы:
По желанию у хека удалите хребет и косточки.