- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 306
- Час на прочитання
- 1 хв
Айріс Лоу в сміливому луку без бюстгальтера з'явилася на Тижні моди в Парижі
25-річна британка побувала на показі Ізабель Маран у межах Тижня моди, який все ще триває у столиці Франції.
Дочка актора Джуда Лоу та акторки Седі Фрост, приїхала на показ бренду Isabel Marant у межах Паризького тижня моди осінь-зима 2026, що відбувся у Palais de Tokyo.
Айріс була в нюдовій майці, яку вдягла без бюстгальтера, розстебнувши майже всі ґудзики на грудях і графітових штанях з низькою талією, поєднуючи аутфіт з мюлями на підборах. Дівчина мала легкий макіяж, що підкреслював її риси обличчя, укладання з мокрим ефектним і сережки-висячки у вухах.
Нагадаємо, у Парижі зараз зібрався весь світський бомонд. Британська модель Кейт Мосс приїхала до Франції разом із дочкою та потрапила під приціл папараці вже кілька разів.