У незвичних туфлях-панчохах і з крокодилячою сумкою: новий стильний вихід Розі Гантінгтон-Вайтлі у Парижі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Папараці заскочили Розі Гантінгтон-Вайтлі, коли вона вийшла з готелю The Ritz і направлялася на показ бренду The Row, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Модель, як завжди, мала стильний вигляд. Цього разу вона обрала чорну водолазку з високим коміром і довгими рукавами, під якою була без бюстгальтера, та коричневу замшеву спідницю зі шнурком, який вона одягла на шию.

Аутфіт Гантінгтон-Вайтлі доповнила незвичними чорними туфлями-панчохами на стійких підборах, які мали вигляд наче це було взуття без верху і колготи в сітку. У руці Розі несла одну зі своїх улюблених сумок — чорну шкіряну з крокодилячим тисненням і золотою фурнітурою.

У моделі було акуратне укладання з м’якими локонами, макіяж із бежевою помадою, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті браслети на зап’ясті і каблучка з діамантами на пальці.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі на показ бренду Tom Ford у Парижі прийшла у білому костюмі і чорному бюстгальтері, яким блиснула перед фотографами.