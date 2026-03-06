ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

У незвичних туфлях-панчохах і з крокодилячою сумкою: новий стильний вихід Розі Гантінгтон-Вайтлі у Парижі

38-річна британська модель продовжує демонструвати свої гарні образи під час Паризького тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Папараці заскочили Розі Гантінгтон-Вайтлі, коли вона вийшла з готелю The Ritz і направлялася на показ бренду The Row, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Модель, як завжди, мала стильний вигляд. Цього разу вона обрала чорну водолазку з високим коміром і довгими рукавами, під якою була без бюстгальтера, та коричневу замшеву спідницю зі шнурком, який вона одягла на шию.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Аутфіт Гантінгтон-Вайтлі доповнила незвичними чорними туфлями-панчохами на стійких підборах, які мали вигляд наче це було взуття без верху і колготи в сітку. У руці Розі несла одну зі своїх улюблених сумок — чорну шкіряну з крокодилячим тисненням і золотою фурнітурою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

У моделі було акуратне укладання з м’якими локонами, макіяж із бежевою помадою, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті браслети на зап’ясті і каблучка з діамантами на пальці.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі на показ бренду Tom Ford у Парижі прийшла у білому костюмі і чорному бюстгальтері, яким блиснула перед фотографами.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie