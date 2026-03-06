Мішель Вільямс / © Associated Press

Весна — ідеальний час для перезавантаження та немає кращого способу освіжити образ, ніж зміна кольору волосся. Нагородні церемонії завжди задають тон сезонним б’юті-трендам і Actor Awards 2026 не стали винятком. Цього року зірки вразили палітрою відтінків, від класичного блонду до багатовимірного темного блонда, від теплого рудого до ніжного ванільного ганаша, про це розповіло видання New Beauty.

Волосся має сяяти зсередини, підкреслювати риси обличчя та водночас бути трендовим. Саме ці відтінки ми обираємо для весняного оновлення і вони точно надихають на експерименти.

Елі Лартер і культовий класичний блонд

Елі Лартер / © Associated Press

Алі Лартер з’явилася з відтінком, який уже охрестили «first wife blond» — класичний блонд. Це сучасний мікс зачіски «ідеальної дружини з передмістя» та гламурної блондинки 90-х -2000-х років. Колір м’який, але водночас розкішний, без холодної різкості чи жовтизни.

Щоб досягти ефекту, треба висвітлити контур обличчя технікою балайяж, додати світліші акценти біля лінії росту волосся. У результати матимете сяйво, яке буквально підсвічує шкіру.

Підійде тим, хто хоче освіжити блонд без кардинального переходу у платину.

Емма Стоун і м’який рудий відтінок

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун давно асоціюється з рудими відтінками і цього разу вона не зрадила собі. Її мʼякий відтінок — це приглушений, теплий мідно-каштановий тон без надмірної яскравості. Колір має глибокий, але не драматичний вигляд.

Особливість фарбування — стратегічна робота з коренями та легкий глянцевий фініш по довжині, що додає волоссю руху та блиску.

Підійде тим, хто хоче спробувати рудий, але боїться занадто сміливих експериментів.

Мішель Монаган і мʼякий темний блонд

Мішель Монаган / © Associated Press

Мішель Монаган продемонструвала відтінок, який ідеально балансує між блондом і брюнетом — «biscotti bronde» або мʼякий темний блонд.

Це багатовимірний колір із делікатними сонячними відблисками на глибшій базі. Світліші пасма біля обличчя створюють ефект природного підсвічування. Такий тон має максимально натуральний вигляд, ніби волосся просто красиво вигоріло після відпустки.

Підійде якщо ви не готові повністю переходити у блонд, але хочете більше світла у волоссі.

Мішель Вільямс і кремовий ванільний блонд

Мішель Вільямс / © Associated Press

Мішель Вільямс з’явилася з відтінком, який звучить як десерт — кремовий ванільний блонд.

Це світлий, м’яко розтушований блонд зі збереженням природної глибини біля коренів. Колір має одночасно сучасний та позачасовий вигляд. Легке висвітлення кінчиків додає сяйва, а теплий глянець у зоні коренів робить образ живішим.

Підійде прихильницям коротких стрижок і чистих, елегантних форм.

Всі ці відтінки об’єднує:

відсутність різких контрастів

багатовимірність

м’яка розтушовування біля обличчя

теплі, природні відтінки

Весна 2026 року — це не про екстремальні зміни, а про розкішну природність. Волосся має мати дорогий, доглянутий вигляд, який світитися зсередини. Тож якщо ви плануєте весняне оновлення, орієнтир зрозумілий — теплий блонд із характером, приглушена мідь або делікатний темний блонд.

І головне правило сезону — колір має мати такий вигляд, ніби він — ваша найкраща природна версія.