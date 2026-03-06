Блогерка Єва Мішалова вперше відреагувала на ймовірну смерть свого хлопця Ігоря Комарова

Комаров на Балі / © із соцмереж

У медіа з’явилася інформація, що спотворені рештки, знайдені на одному з пляжів Індонезії, можуть належати зниклому українцю Ігорю Комарову. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на індонезійську поліцію, тіло довелося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.

Зазначається, що зразки кісткової тканини повністю збіглися з ДНК батьків Ігоря Комарова. Саме це дозволило слідчим попередньо встановити особу загиблого.

За версією слідства, хлопця могли викрасти ще 15 лютого. У межах розслідування вже затримано одного підозрюваного. Ще шістьох осіб, які можуть бути причетні до злочину, наразі розшукує Інтерпол.

Водночас правоохоронні органи поки не оприлюднили офіційної заяви щодо остаточного підтвердження особи загиблого.

На тлі цих повідомлень блогерка Єва Мішалова вперше відреагувала на ситуацію. У своїх соцмережах вона опублікувала спільне фото з Ігорем та написала:

«Я точно знаю — ти це побачиш. Моє життя, я тебе люблю».

Нагадаємо, паралельно криміналісти дослідили сліди крові, знайдені на віллі та всередині автомобіля Toyota Avanza в окрузі Табанан. Вони також виявилися ідентичними ДНК матері Комарова. Це дало слідчим підстави вважати, що українця утримували на цій віллі та перевозили саме в згаданій автівці після його викрадення 15 лютого в районі Джимбаран.