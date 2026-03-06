Блогерша Ева Мишалова впервые отреагировала на вероятную смерть своего парня Игоря Комарова

Комаров на Бали / © из соцсетей

В медиа появилась информация, что обезображенные останки, найденные на одном из пляжей Индонезии, могут принадлежать пропавшему украинцу Игорю Комарову . Как сообщают местные СМИ со ссылкой на индонезийскую полицию, тело пришлось идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы.

Отмечается, что образцы костной ткани полностью совпали с ДНК родителей Игоря Комарова. Именно это позволило следователям предварительно установить личность погибшего.

По версии следствия, парня могли угнать еще 15 февраля. В рамках расследования уже задержан один подозреваемый. Еще шесть человек, которые могут быть причастны к преступлению, сейчас разыскивает Интерпол.

В то же время правоохранительные органы пока не обнародовали официальное заявление по поводу окончательного подтверждения личности погибшего.

На фоне этих сообщений блогерша Ева Мишалова впервые отреагировала на ситуацию. В своих соцсетях она опубликовала совместное фото с Игорем и написала:

«Я точно знаю – ты это увидишь. Моя жизнь, я тебя люблю».

Напомним, параллельно криминалисты исследовали следы крови, найденные на вилле и внутри автомобиля Toyota Avanza в округе Табанан. Они также оказались идентичны ДНК матери Комарова. Это дало следователям основание считать, что украинца содержали на этой вилле и перевозили именно в упомянутом автомобиле после его угона 15 февраля в районе Джимбаран.