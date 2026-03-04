Похищение украинца на Бали: результаты ДНК-экспертизы и все подробности исчезновения Игоря Комарова

Дмитрий Комаров (справа) с девушкой Евой Мишаловой (слева)

На Бали продолжается расследование резонансного дела с исчезновением украинца Игоря Комарова, чье вероятное похищение боевиками всколыхнуло соцсети.

Пока полиция исследует найденные на побережье фрагменты тела и проводит ДНК-экспертизы, вокруг дела ходят слухи о привлечении иностранных спецслужб.

На Бали нашли расчлененное тело: полиция проверяет связь с похищением Комарова

На пляже Кетевель в провинции Гианяр 27 февраля местные жители обнаружили расчлененное человеческое тело. Полиция Бали предполагает, что погибшим может быть украинец Игорь Комаров, которого похитили 15 февраля в Джимбаране.

На месте происшествия были найдены голова, правая нога, фрагменты грудной клетки, бедра и внутренние органы.

Место жуткой находки

Останки находятся в состоянии сильного разложения, однако на фрагменте руки сохранилась татуировка в виде часов с римскими цифрами, подобная той, что имел пропавший иностранец.

Сейчас правоохранители сотрудничают с Консульством Украины для проведения ДНК-экспертизы и сравнения генетического материала с данными матери Игоря Комарова. Найденные фрагменты правоохранители уже доставили в больницу Денпасара.

Официальное подтверждение лица обнародуют только после завершения всех исследований.

Первые результаты ДНК экспертизы

По результатам ДНК-экспертизы правоохранители установили, что кровь, найденная на вилле в районе Табанан и в арендованном авто Avanza, принадлежит пропавшему украинцу Игорю Комарову. Следствие считает, что именно на этой вилле злоумышленники удерживали мужчину после похищения 15 февраля и записывали с ним видео, которое попало в сеть.

Для окончательной идентификации найденных на побережье останков образцы тканей отправили в спецлабораторию в Джакарте. Специалисты должны сравнить их с генетическим материалом матери погибшего, после чего полиция Бали официально подтвердит личность жертвы.

Иностранные разведывательные службы не привлечены к расследованию на Бали

Недавно российский инфлюенсер под псевдонимом Mr Terimakasih распространил в соцсетях информацию о том, что к расследованию исчезновения гражданина Украины Игоря Комарова якобы привлечены разведывательные службы Украины и России. Он уверял, что их представители уже прибыли на Бали.

По его словам, Офис президента Украины якобы направил ноту президенту Индонезии относительно ситуации с безопасностью на острове.

Однако эту информацию опроверг руководитель отдела по связям с общественностью полиции Бали Пол Ариасанди.

Он отметил, что никаких официальных сообщений или подтверждений о прибытии разведывательных групп правоохранители не получали.

Ариасанди сообщил, что расследование осуществляет совместная группа региональной полиции Бали и полиции города Денпасар в координации с Интерполом, который занимается международным розыском подозреваемых.

В МИД Украины прокомментировали инцидент с исчезновением на Бали

В посольстве Украины в Индонезии отреагировали на резонансную информацию об исчезновении на Бали сыновей двух днепровских бизнесменов — Игоря Комарова и Ермака Петровского. В ответ на запрос «УП.Життя» в ведомстве сообщили, что официальных обращений от родственников или правоохранителей в украинское посольство в Индонезии пока не поступало.

Несмотря на отсутствие прямых запросов, дипломаты самостоятельно обратились в местные органы власти для выяснения обстоятельств.

По словам адвоката одного из мужчин, его клиент уже выехал из Индонезии. По другому гражданину информация от родных до сих пор отсутствует. Посольство направило запрос в МИД страны и держит ситуацию на контроле.

Что известно о вероятном похищении украинца Игоря Комарова на Бали

Недавно пользователей Сети всколыхнула новость о таинственном исчезновении двух украинцев на Бали. В сети распространяют версию, якобы мужчин похитили чеченские боевики, которые теперь требуют выкуп в 10 миллионов долларов.

Видео с одним из «похищенных» молодых людей — Игорем Комаровым, который просит о спасении, стало самым обсуждаемым среди пользователей соцсетей.

По его словам, у него, вероятно, перебиты ноги, повреждена грудная клетка и отрезаны части тела. В кадре мужчина демонстрирует забинтованную руку и сильные гематомы на лице.

Он умоляет перечислить похитителям выкуп, чтобы остаться в живых, и отмечает, что его якобы вывезли за пределы страны, где помощь правоохранителей или криминальных авторитетов уже невозможна.

Игорь Комаров (справа) с девушкой Евой Мишаловой (слева)

Однако у мнения пользователей разделились на два лагеря: одни искренне сочувствуют, другие продолжают искать в видео признаки постановления и сомневаются в реальности событий.

Причиной сомнений стало прошлое Игоря Комарова и то, что видео с мольбами о помощи распространяла его девушка — блогер Ева Мишалова, которая довольно часто хвасталась роскошной жизнью на Бали в соцсетях.

