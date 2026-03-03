Пытки и расчлененное тело: по делу об исчезновении украинца Игоря Комарова на Бали появились новые детали

Ева Мишалова и Игорь Комаров / © из соцсетей

Полиция Бали опровергла информацию о якобы привлечении иностранных разведывательных служб к расследованию исчезновения гражданина Украины Игоря Комарова.

Об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью полиции Бали Пол Ариасанди, сообщает Kompass.

Ранее российский инфлюэнсер под псевдонимом Mr Terimakasih распространил в соцсетях информацию о том, что к расследованию якобы привлечены разведывательные службы Украины и России, а их представители уже прибыли на Бали. Также он утверждал, что Офис президента Украины направил ноту президенту Индонезии по ситуации с безопасностью на острове.

Однако, по словам Ариасанда, никаких официальных уведомлений или подтверждений о прибытии разведывательных групп правоохранители не получали. Расследование проводится совместной группой региональной полиции Бали и полиции города Денпасар в координации с Интерполом, который занимается международным розыском подозреваемых.

Между тем, на популярном пляже Кетевель в провинции Гианяр местные жители обнаружили фрагменты человеческого тела. По предварительным данным, татуировки на остатках похожи на те, которые имел Комаров. Окончательную идентификацию планируется провести по результатам ДНК-экспертизы.

Как сообщил представитель полиции Комбес Ариасанди, правоохранители сотрудничают с Консульством Украины для получения образцов ДНК матери мужчины с инициалами И.К. для сравнения с извлеченными образцами.

Похищение украинца на Бали – что известно

По данным полиции, Комаров был похищен 15 февраля в районе Джимбаран. Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина заявляет, что его избили и удерживают, требуя выкупа в размере 10 миллионов долларов. Правоохранители проверяют подлинность записи.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее сообщали, что посольство в Индонезии не получало официальных обращений по поводу вероятного похищения украинцев на Бали. В то же время в соцсетях активно распространяются разные версии событий, в том числе и предположение о возможном инсценировании. Полиция Индонезии отмечает, что расследование продолжается, а все обстоятельства устанавливаются.

По словам журналиста Виталия Глаголы, эта история напоминает "информационную постановку". Источники проинформировали его о том, что Петровскому якобы удалось скрыться, а Комаров до сих пор находится у похитителей. Глагола добавил, что Комарова пытают - ему отрезают пальцы, чтобы ускорить переговоры и психологически сломать близких.