Исчезновение украинца Игоря Комарова на Бали: все детали возможного похищения и что известно о деле

Ева Мишалова (слева) и Игорь Комаров (справа) / © из соцсетей

Реклама

В Сети активно обсуждают историю о загадочном исчезновении двух украинцев на Бали. Речь идет о том, что якобы чеченские боевики похитили двух молодых мужчин из Украины и требуют выкуп в размере 10 миллионов гривен. Видео с просьбой о помощи от одного из молодых людей распространилось по соцсетям.

В то же время пользователи разделились на два лагеря: одни искренне сочувствуют, другие же продолжают искать в видео признаки постановки и сомневаются в реальности событий.

ТСН.ua собрал все, что известно о вероятном похищении украинцев на Бали.

Реклама

Кто сообщил о похищении украинцев на Бали

Недавно в Сети появилась информация, что якобы на острове Бали из Чечни якобы похитили двух украинцев и требовали 10 миллионов долларов выкупа.

В сообщении говорилось однако, что одному из заложников удалось сбежать от похитителей, а другого якобы жестоко пытали, сообщил журналист Виталий Глагола. Он также рассказал, что речь идет о Ермаке Петровском и Игоре Комарове, которые являются сыновьями двух украинских криминальных авторитетов из Днепра.

«По моей информации, Петровскому удалось сбежать. Как именно — пока не разглашают. А вот Игорь Комаров до сих пор находится у похитителей», -сообщил журналист, ссылаясь на собственные источники.

По словам Виталия Глаголы, Комарова подвергают жестоким пыткам, чтобы заставить родных быстрее пойти на уступки и психологически их раздавить. Журналист считает, что чеченская группировка выследила украинцев благодаря неосмотрительности в сети: девушка Комарова, блогер Ева Мишалова, выставила фото с указанной геолокацией.

Реклама

Кроме того, Глагола отметил, что оба мужчины — и Петровский, и Комаров — вероятно, имеют отношение к деятельности днепровских колл-центров.

Что известно о пытках Комарового на Бали

В соцсетях разлетелся ролик, где Игорь Комаров рассказывает родным о своих травмах: по его словам, у него вероятно перебиты ноги, повреждена грудная клетка и отрезаны части тела. В кадре мужчина демонстрирует забинтованную руку и сильные гематомы на лице.

Он умоляет перечислить похитителям 10 миллионов, чтобы остаться в живых, и отмечает, что его якобы вывезли за пределы страны, где помощь правоохранителей или криминальных авторитетов уже невозможна.

В то же время журналист Виталий Глагола впоследствии выразил сомнения относительно правдивости этого события. Он отметил, что об инциденте не знают ни украинские органы, ни местная полиция Бали, а в индонезийских медиа нет ни одного упоминания о преступлении такого масштаба, что выглядит крайне подозрительно.

Реклама

По мнению Глаголы, ситуация может быть обычной инсценировкой. Главным инициатором «постановки» он считает девушку одного из героев видео — блогера, которая активно раскручивала эту тему в сети — Еву Мишалову.

Ева Мишалова (слева) и Игорь Комаров (справа) на Бали / © из соцсетей

Журналист предполагает, что похищение было инсценировано и организовано ради вирусного эффекта и быстрого роста количества подписчиков, используя громкий скандал как инструмент продвижения.

«В цифровую эпоху громкий скандал означает резкий рост охвата и подписчиков. Именно поэтому возникает версия, что эта история могла быть использована как инструмент для раскрутки профиля и создания вирусного эффекта», — подчеркнул Глагола.

Кто такие Ермак Петровский и Игорь Комаров

По данным СМИ, Ермак Петровский, которого якобы похитили бандиты на Бали, вероятно является сыном Александра Петровского, одного из криминальных авторитетов Днепра. Отец Александра — является президентом благотворительного фонда, предпринимателем, меценатом и участником Объединительного собора украинских православных церквей.

Реклама

Сам Ермак Петровский фигурировал в деле о нападении на бизнесмена Артура Рысина 28 февраля 2021 года. Тогда группа боевиков с травматическими пистолетами обстреляла машину бизнесмена на парковке перед заведением, ворвалась в кафе и сделала несколько выстрелов в направлении самого бизнесмена, который был там с женой и друзьями. После этого боевики скрылись.

Ермак Петровский

В то же время, как отмечают СМИ, в состав этой группировки входил также Игорь Комаров, который йомвирно является сыном другого криминального авторитета из Краматорска — Сергея Комарова.

Тогда Комарова и Петровского вместе с еще 11 лицами задержали по подозрению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. По данному факту было открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Именно Игорь Комаров фигурирует на видео, которое распространяется по Сети, и именно его якобы держат в плену чеченцы и требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов.

Реклама

Что известно о Еве Мишаловой

Ева Мишалова родом из Днепра и имеет сестру-близняшку Эсти Роговую, пишет «24 Канал».

Ева Мишалова и Эсти Рогова / Источник — Instagram Мишаловой

Обе являются популярными блогерами, которые транслируют свою гламурную жизнь и еврейские традиции на аудиторию в более 200 тысяч подписчиков. К созданию контента привлечена вся семья: от мамы до бабушки.

Семья Евы Мишаловой / Источник — Instagram Мишаловой

Личная жизнь Евы в последнее время превратилась в сплошной сериал. Только в феврале 2025-го она объявила о разводе со Львом Мишаловым — сыном влиятельного днепровского застройщика Дмитрия Мишалова. Пара была вместе со школы, а их свадьбу в 20-летнем возрасте организовали родители согласно традициям.

Как сообщает медиа, Лев Мишалов родом из Днепра и является сыном известного местного бизнесмена и девелопера Дмитрия Мишалова. Он якобы работал менеджером по продажам и предоставлял строительные услуги.

Реклама

Брата Льва — Вячеслава связывают с местной политикой и коррупционными сплетнями.

Сейчас же Ева оказалась в центре истории с якобы похищением ее нового избранника Игоря Комарова. Пока сама блогерша молчит, однако ее сестра Эсти лишь кратко подтвердила, что Ева в безопасности, но переживает тяжелые времена.

В Сети начали распространяться новые видео об Игоре Комарове

В то время, пока в соцсетях шли дискуссии относительно вероятного похищения Игоря Комарова, в телеграмм-каналах распространяли новое видеообращение парня, адресованное Еве Мишаловой, пишет «24 Канал»,. В ролике Игорь призвал не верить слухам о своей смерти, которые якобы распускают, чтобы свернуть поисковую операцию.

«Меня никто не найдет. Я очень прошу: мне нужна медицинская помощь, начинается заражение. Поговори со своими родными. Убивать меня не собираются, но времени осталось крайне мало», — говорил он в видеообращении.

Реклама

На кадрах Комаров в очередной раз демонстрировал перебинтованную руку и жаловался, что якобы похитители до сих пор не получили «ни копейки», поэтому он снова был «вынужден» умолять о выкупе.

Пользователи соцсетей не поверили истории о «похищении» украинцев на Бали

Реакция украинских блогеров на инцидент оказалась жесткой. Большинство блогеров считают, что ребята поплатились за связи с криминалом и работу в «офисах», замечая, что роскошная жизнь за чужой счет всегда имеет свою цену, пишет «BLIK».

Популярный блогер Ксюша Манекен раскритиковала Еву Мишалову за хвастовство состоянием.

«Меня пугают женщины, которые кичатся красивой жизнью, которая на самом деле украдена у других. Это не ты себе позволила. За это кто-то заплатил своим здоровьем, бизнесом или жизнью», — написала она в Instagram.

Реклама

Похожую позицию высказала и блогер Христя Бычкова. Она заявила, что сочувствия заслуживают пленные военные, а не мошенники, которые наживались на людях.

«Парень — офисный работник, который воровал деньги у людей. Его девушка щеголяла деньгами. Не вижу смысла думать о человеке, который занимается х**ней по жизни. Очень верю в карму и бумеранг», — написала Бычкова.

Сторис Христи Бычковой / Источник — BLIK

Еще одна популярная блогер Юлия Озименко призвала аудиторию задуматься, стоит ли жалеть вероятных участников махинаций.

Сторис Юлих Озименкои / Источник — BLIK

В деле о вероятном похищении украинцев на Бали появились новые детали

Индонезийские издания Bali Postи Kompas сообщили, что полиция Бали официально расследует исчезновение украинца Игоря Комарова.

Реклама

Как отмечают журналисты, заявление о похищении подал его товарищ. По его словам, инцидент произошел вечером 15 февраля в районе Джимбаран во время катания на мотоциклах. На месте происшествия нашли только личные вещи пропавшего — телефон и кошелек.

Впоследствии в сети появилось видео, где Комаров просит о выкупе. Представитель полиции Бали Янсен Авитус Панджайтан отметил, что киберподразделение сейчас проверяет подлинность ролика и пытается установить место съемки.

Относительно слухов о связях Комарова с днепровским криминалитетом, правоохранители призывают не делать поспешных выводов до завершения следствия. Сейчас официально подтверждена только личность иностранца и сам факт его исчезновения.

Ранее в американском Кливленде в результате вооруженного нападения погиб 27-летний украинец Василий Швец. Уроженец Прикарпатья работал водителем сервиса Lyft. Мужчину нашли с огнестрельным ранением прямо в салоне авто. Мужчина жил в США последние несколько лет, был помолвлен и планировал создать семью.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.