Мобилизация в Украине в марте 2026: кого могут мобилизовать, несмотря на инвалидность, отсрочку или бронирование

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, которые продолжены до 4 мая 2026 года. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет — за исключением тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Однако даже наличие группы инвалидности, оснований для отсрочки или статуса забронированного работника не означает автоматического освобождения от мобилизации. В ряде случаев мужчин могут призвать — когда именно это возможно, разбирался ТСН.ua.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации по инвалидности

Основания для отсрочки определены статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Среди тех, кто имеет право на отсрочку:

Реклама

лица с инвалидностью;

мужчины, временно непригодные по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК) сроком от 6 до 12 месяцев;

родители или опекуны детей с инвалидностью до 18 лет или детей с тяжелыми заболеваниями (онкологическими, орфанными, с ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа и т.п.);

мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

мужчины, чья жена имеет инвалидность III группы, установленную в результате онкологии, потери конечностей или парных органов или при наличии тяжелых заболеваний;

лица, которые ухаживают за родителями с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других обязанных содержать);

родственники второй ступени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы.

С какой группой инвалидности не мобилизуют

Как пояснила в комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало, закон не разграничивает право на отсрочку в зависимости от группы инвалидности. Сам факт установленной инвалидности является основанием для освобождения от призыва во время мобилизации.

«Лица с инвалидностью могут быть приняты на военную службу по контракту — по их желанию», — отметила адвокат.

В то же время важно понимать: наличие инвалидности само по себе не означает, что человек автоматически исключен из списков призыва. Если отсрочка не оформлена в установленном порядке, мобилизация возможна.

Когда возможна мобилизация с инвалидностью

Мобилизация, несмотря на наличие инвалидности, возможна, если:

Реклама

лицо с инвалидностью не предоставило документы в ТЦК и СП;

данные не внесены в электронный реестр;

отсрочка не оформлена должным образом.

В ТЦК подчеркивают: право на отсрочку нужно подтверждать документально — свидетельствами о рождении детей, справками об инвалидности, решениями суда об опеке и т.д. Без этого мужчина формально считается подлежащим призыву.

Могут ли забронированного мобилизовать в отпуске

Забронированные работники критически важных предприятий не подлежат мобилизации на период отсрочки. Это прямо предусмотрено законом.

Как пояснила Марина Бекало в комментарии ТСН.ua, пребывание в отпуске не является основанием для аннулирования бронирования, поскольку трудовые отношения с работодателем не прекращаются. За работником сохраняется рабочее место и должность.

В то же время отсрочку могут быть отменены в случаях:

Реклама

потери предприятием статуса критически важного;

завершение срока действия бронирования;

увольнение работника;

временного прекращения трудового договора

Какие документы забронированному нужно иметь при себе

Юристы обращают внимание, что даже при наличии бронирования могут возникнуть вопросы, если:

отсутствует актуальная справка или приказ;

данные еще не внесены в реестр;

работодатель не завершил процедуру согласования.

Специалисты советуют иметь при себе оригинал или заверенную копию документов, проверять срок действия бронирования и убедиться, что информация внесена в реестр Оберег.

Адвокат Роман Ухов в комментарии ТСН.ua отметил, что на практике ТЦК могут проверить информацию в телефонном режиме через реестр. В то же время, он рекомендует проверить свои данные через приложение «Резерв+» или личный кабинет на портале «Действие».

Если сведения об отсрочке или бронировании отсутствуют в электронной системе, бумажные документы могут не считаться достаточным подтверждением.

Реклама

Когда мужчину с отсрочкой или бронированием могут забрать в ТЦК

Как объясняет Роман Ухов, если в электронной базе нет информации об отсрочке или бронировании, работники ТЦК могут вручить повестку для уточнения данных или прохождения ВЛК.

При нарушении правил военного учета возможно задержание с доставкой в ТЦК и составлением соответствующего протокола.

Кто может потерять бронирование в 2026 году

С 2026 г. изменились требования к уровню зарплаты для бронирования работников. Если раньше минимальный порог составлял 20 тысяч гривен, то с 1 января 2026 он вырастет до 21 617,5 грн (минимальная зарплата 8 647 грн × 2,5).

Как пояснила Марина Бекало, если предприятие не обеспечит работнику необходимый уровень зарплаты в каждом месяце отчетного квартала, оно потеряет право на бронирование. Соответственно, работник — отсрочку.

Реклама

В каком случае могут мобилизовать многодетного мужчину

Родители троих и более несовершеннолетних детей имеют право на отсрочку. Однако это право нужно реализовать — подать документы в ТЦК или через ЦНАП или приложение «Резерв+».

Адвокат Андрей Межирицкий привел пример из практики: в Одессе мобилизовали отца троих детей, своевременно не оформивших отсрочку. По его словам, если человек не воспользовался своим правом и не подал документы, он может быть призван.

Отсрочка от мобилизации: главное — своевременно оформить документы

Юристы и представители ТЦК отмечают: право на отсрочку или бронирование не действует автоматически. Его нужно подтвердить документально и убедиться, что информация внесена в электронные реестры.

Иначе даже мужчина с группой инвалидности, многодетный отец или забронированный работник может получить повестку и быть мобилизованным.

Реклама

Можно ли освободиться со службы, если мобилизовали с нарушениями

Даже если суд сочтет мобилизацию незаконной, это не означает автоматического увольнения с военной службы. Такой правовой подход подтвердил Верховный Суд в своем решении.

Как пояснила в комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало, признание судом нарушения процедуры призыва со стороны ТЦК и СП само по себе не является основанием для увольнения уже проходящего службу военнослужащего.

По ее словам, статья 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» содержит исчерпывающий перечень оснований для увольнения. Среди них — достижение предельного возраста, состояние здоровья или определенные законом семейные обстоятельства. Однако такого основания, как наличие решения суда о незаконности мобилизации, в этом перечне нет.

По делу №160/2592/23, рассматриваемого Верховным Судом, установлено: военнообязанному не провели надлежащего медицинского осмотра на ВЛК для определения степени годности к службе. То есть, процедура мобилизации была нарушена. Однако это не стало юридическим основанием для увольнения истца с военной службы.

Реклама

Марина Бекало объясняет, что решение суда о незаконности мобилизации может иметь другие правовые последствия, но не автоматическое увольнение со службы.

В частности, в теории оно может стать основанием для:

освобождение от уголовной ответственности по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва), если лицо не явилось за «боевой» повесткой и еще не стало военнослужащим;

направление на должное прохождение ВЛК;

привлечение должностных лиц ТЦК и СП к ответственности;

взыскания морального вреда или компенсации.

Впрочем, если человек уже приобрел статус военнослужащего, решение суда о незаконности процедуры призыва не дает автоматического права на увольнение.

Что делать, если неправомерно отказали в отсрочке

Отдельно адвокат обращает внимание на ситуации, когда ТЦК неправомерно отказывает в отсрочке или не рассматривает заявление, несмотря на наличие подтвержденных документов.

Реклама

В таком случае, решение суда об удовлетворении иска может стать основанием для повторного рассмотрения заявления на отсрочку. А если против лица возбуждено уголовное производство за уклонение от службы, такое решение может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности.