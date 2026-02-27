ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1246
Время на прочтение
2 мин

На Бали найдено расчлененное тело: полиция проверяет связь с похищением Игоря Комарова

На Бали у расчлененной жертвы заметили особую татуировку. Полиция подозревает, что погибшим может быть гражданин Украины, похищенный ранее.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Место жуткой находки / Фото: Dok. Polres Gianyar

Место жуткой находки / Фото: Dok. Polres Gianyar

На популярном пляже Кетевель в провинции Гианяр, Бали, местные жители во время утренней пробежки обнаружили фрагменты человеческого тела. Полиция подозревает, что погибшим может быть гражданин Украины, похищенный ранее.

Об этом пишет издание KumparanNews.

Генетическая экспертиза и помощь консульства

Следователи полиции Бали пытаются идентифицировать личность с помощью анализа ДНК. Как сообщил представитель местной полиции Комбес Ариасанди, правоохранители уже наладили сотрудничество с Консульством Украины для получения генетического материала матери украинца с инициалами И.К.

Мужчина был похищен 15 февраля в районе Джимбарана, и сейчас образцы ДНК его матери готовят к отправке на Бали для сравнения с остатками, найденными на побережье.

Шокирующие детали следствия

На месте происшествия были найдены голова, правая нога, фрагменты грудной клетки, бедра и внутренние органы.

По предварительным данным:

  • На найденном фрагменте руки обнаружили татуировку в виде часов с римскими цифрами.

  • Известно, что украинец И.К., которого выкрали ранее, также имел татуировку на груди и руках.

  • Судебно-медицинские эксперты отмечают, что тело находится в состоянии сильного разложения, поэтому визуальная идентификация и определение пола пока невозможны.

«Мы не можем спекулировать, пока не будет результатов научной экспертизы. Пока мы проводим тщательное расследование, основываясь на форензике и результатах вскрытия», — отметил Ариасанда.

Когда наступила смерть

Полиция продолжает прочесывать территорию пляжа и русла реки Вос в поисках других фрагментов тела.

Все найденные остатки доставлены в больницу Денпасара для дальнейшей экспертизы. Специалисты предполагают, что смерть наступила более трех дней назад.

Следствие продолжается. Полиция проверяет связь между этой находкой и делом похищения иностранца, но официальные выводы будут обнародованы только после завершения теста ДНК.

Напомним, ранее Сеть всколыхнуло видео с пытками украинца Игоря Комарова на Бали, за которого требуют 10 миллионов долларов. Пока полиция Индонезии проводит расследование, украинцы выдвигают версии об инсценировке ради охвата подписчиков в соцсетях.

Что говорили в МИДе о вероятном похищении украинца

В МИД Украины прокомментировали инцидент с исчезновением на Бали сыновей двух днепровских бизнесменов — Игоря Комарова и Ермака Петровского. Польство Украины в Индонезии не получало обращений из-за вероятного похищения мужчин.

«Официальное подтверждение упомянутого инцидента от местных компетентных органов в учреждение также не поступало. Посольство направило особый запрос в МИД страны пребывания с целью получения дополнительных деталей. Дело находится на контроле», — уточнили в МИД.

Дата публикации
Количество просмотров
1246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie