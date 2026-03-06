Украина поможет США противодействовать "Шахедам" на Ближнем Востоке: когда военные отправятся в регион

Украинские военные могут приобщиться к защите американских баз в регионе / © Getty Images

Украинские военные могут в ближайшие дни начать работу по противодействию иранским ударным беспилотникам на Ближнем Востоке по запросу Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, президент Украины Владимир Зеленский поручил предоставить необходимые средства и направить украинских специалистов, которые помогут обеспечить защиту от дронов типа Shahed.

Речь идет о поддержке США в защите их военных баз и персонала в отдельных странах региона. Источник отметил, что украинские специалисты могут начать работу уже в течение нескольких ближайших дней.

Зеленский согласовал помощь США в противодействии иранским дронам: что известно

Сам Зеленский ранее сообщил, что Украина получила от США запрос на конкретную помощь по защите от Шахедов в регионе Ближнего Востока.

«Я дал поручение предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать соответствующий уровень безопасности», — написал он.

Во время полномасштабной войны с Россией Украина разработала эффективные методы борьбы с иранскими дронами Shahed, которые Москва активно применяет почти четыре года войны.

Как отмечает Reuters, Тегеран недавно выпустил сотни беспилотников по целям США в соседних странах, после того как Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную кампанию авиаударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в комментарии Reuters заявил, что готов принять помощь от любой страны в защите иранских беспилотников.

В то же время, Зеленский ранее выражал обеспокоенность, что война вокруг Ирана может повлиять на поставку оружия Украине от западных союзников, в том числе систем противовоздушной обороны. Украина уже испытывала нехватку американских систем Patriot, ключевых для перехвата российских баллистических ракет.

Также Украина ранее заявляла о готовности обменивать собственные дроны-перехватчики на ракеты для систем ПВО от партнеров на Ближнем Востоке, имеющих запасы комплексов Patriot.