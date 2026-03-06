- Дата публикации
Украина поможет США противодействовать "Шахедам" на Ближнем Востоке: когда военные отправятся в регион
Украинские военные уже в ближайшие дни могут начать работу по противодействию иранским дронам Shahed на Ближнем Востоке по запросу США. Об этом сообщает Reuters.
Украинские военные могут в ближайшие дни начать работу по противодействию иранским ударным беспилотникам на Ближнем Востоке по запросу Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, президент Украины Владимир Зеленский поручил предоставить необходимые средства и направить украинских специалистов, которые помогут обеспечить защиту от дронов типа Shahed.
Речь идет о поддержке США в защите их военных баз и персонала в отдельных странах региона. Источник отметил, что украинские специалисты могут начать работу уже в течение нескольких ближайших дней.
Зеленский согласовал помощь США в противодействии иранским дронам: что известно
Сам Зеленский ранее сообщил, что Украина получила от США запрос на конкретную помощь по защите от Шахедов в регионе Ближнего Востока.
«Я дал поручение предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать соответствующий уровень безопасности», — написал он.
Во время полномасштабной войны с Россией Украина разработала эффективные методы борьбы с иранскими дронами Shahed, которые Москва активно применяет почти четыре года войны.
Как отмечает Reuters, Тегеран недавно выпустил сотни беспилотников по целям США в соседних странах, после того как Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную кампанию авиаударов по Ирану.
Президент США Дональд Трамп в комментарии Reuters заявил, что готов принять помощь от любой страны в защите иранских беспилотников.
В то же время, Зеленский ранее выражал обеспокоенность, что война вокруг Ирана может повлиять на поставку оружия Украине от западных союзников, в том числе систем противовоздушной обороны. Украина уже испытывала нехватку американских систем Patriot, ключевых для перехвата российских баллистических ракет.
Также Украина ранее заявляла о готовности обменивать собственные дроны-перехватчики на ракеты для систем ПВО от партнеров на Ближнем Востоке, имеющих запасы комплексов Patriot.