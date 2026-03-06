Україна допоможе США протидіяти «Шахедам» на Близькому Сході: коли військові вирушать до регіону

Допомога США на Близькому Сході / © Getty Images

Реклама

Українські військові можуть вже найближчими днями розпочати роботу з протидії іранським ударним безпілотникам на Близькому Сході на запит Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

За словами співрозмовника агентства, президент України Володимир Зеленський доручив надати необхідні засоби та направити українських фахівців, які допоможуть забезпечити захист від дронів типу Shahed.

Реклама

Йдеться про підтримку США у захисті їхніх військових баз і персоналу в окремих країнах регіону. Джерело зазначило, що українські спеціалісти можуть розпочати роботу вже протягом кількох найближчих днів.

Зеленський погодив допомогу США у протидії іранським дронам: що відомо

Сам Зеленський раніше повідомив, що Україна отримала від США запит на конкретну допомогу щодо захисту від «Шахедів» у регіоні Близького Сходу.

«Я дав доручення надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати відповідний рівень безпеки», — написав він.

Під час повномасштабної війни з Росією Україна розробила ефективні методи боротьби з іранськими дронами Shahed, які Москва активно застосовує протягом майже чотирьох років війни.

Реклама

Як зазначає Reuters, Тегеран нещодавно випустив сотні безпілотників по цілях США у сусідніх країнах після того, як Сполучені Штати та Ізраїль розпочали масштабну кампанію авіаударів по Ірану.

Президент США Дональд Трамп у коментарі Reuters заявив, що готовий прийняти допомогу від будь-якої країни у захисті від іранських безпілотників.

Водночас Зеленський раніше висловлював занепокоєння, що війна навколо Ірану може вплинути на постачання зброї Україні від західних союзників, зокрема систем протиповітряної оборони. Україна вже відчувала нестачу американських систем Patriot, які є ключовими для перехоплення російських балістичних ракет.

Також Україна раніше заявляла про готовність обмінювати власні дрони-перехоплювачі на ракети для систем ППО від партнерів на Близькому Сході, які мають власні запаси комплексів Patriot.