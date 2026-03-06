- Дата публікації
Росія влаштувала блекаут жителям у 4 областях України: подробиці
Російські атаки знову пошкодили енергетичну інфраструктуру, залишивши частину споживачів без світла.
Через російські удари 6 березня без світла залишились жителі чотирьох областей України. Через попередні атаки в частині регіонів діють графіки відключень електроенергії.
Про це повідомило «Укренерго».
Унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру станом на ранок 6 березня без електропостачання залишаються споживачі в Харківській, Донецькій, Чернігівській та Херсонській областях. Там, де дозволяє ситуація з безпекою, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.
Через наслідки попередніх масованих російських ударів у деяких регіонах України цього дня діють графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення світла для населення та інших категорій споживачів.
У тих областях, де діють погодинні відключення, необхідно економити електроенергію. Громадян просять обмежити використання потужних електроприладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний час — після 22:00.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, «Укренерго» напередодні попереджало, що 6 березня графіки відключень світла діятимуть у всіх областях, а ТСН.ua опублікував графіки для кожного регіону.
До слова, уряд скасував графіки відключень для ліній, де власна розподілена генерація (сонячні, газові чи когенераційні установки) покриває понад 80% потреб споживачів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, це рішення має стимулювати громади та бізнес інвестувати у децентралізовану енергомережу. Обленерго регулярно аналізуватимуть обсяги виробництва: якщо генерація на лінії впаде нижче 80%, вона повернеться до загальних черг обмежень.