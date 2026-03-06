Ціна землі в Україні різко зросла майже вдвічі: деталі

Ціни на землю в Україні / © pixabay.com

Ринок сільськогосподарських земель в Україні перетнув позначку в мільйон гектарів і продемонстрував різке здорожчання. Середня вартість гектара від моменту відкриття ринку зросла на 96% і на початок 2026 року досягла 64 631 грн (1 501 долар).

Такі дані станом на 3 березня 2026 року оприлюднив Державний земельний кадастр.

Від 1 липня 2021 року до 3 березня 2026-го в Україні уклали 334 803 угоди купівлі-продажу землі загальною площею 1,001 млн гектарів. Найбільшу кількість угод купівлі-продажу зафіксовано в Сумській області — 32 396, Полтавській — 31 478 та Вінницькій — 27 970. Найменш активним ринок був у Волинській області (1 307 угод), Рівненській (1 352) та Запорізькій (2 479).

Голова Держгеокадастру Дмитро Макаренко наголосив, що ринок розвивався стабільно попри воєнні шоки. За його словами, скасування мораторію не спричинило соціальної чи економічної напруженості, а обсяги земель, які увійшли в обіг, становлять лише близько 3% від загальної площі сільгоспугідь — показник, характерний для консервативних європейських моделей.

Він також зауважив, що прогнози щодо масового розпродажу земель після скасування мораторію не справдилися. В економічному обігу перебуває один мільйон гектарів, а це всього 5,8% земель, які раніше були під мораторієм, більшість із них усе ще орендовані. Навіть під час війни ринок підтримували розвиток агросектору, зростання його частки у ВВП, інтерес інвесторів і допуск юридичних осіб до купівлі землі від 2024 року.

У Держгеокадастрі прогнозують, що 2026 року ринок збереже позитивну динаміку: середня ціна гектара продовжить зростати, а кількість угод збільшуватиметься як у регіонах, так і загалом по країні.

