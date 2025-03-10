Які податки потрібно сплатити під час продажу землі в Україні

Потрібно буде сплатити ПДФО, військовий збір і мито нотаріусу, а також додаткові витрати.

В Україні від 1 липня 2021 року функціонує вільний ринок землі, що дозволяє купувати та продавати ділянки. Однак важливо пам'ятати про важливі аспекти процедури, зокрема сплату податків, які можуть виникнути під час таких операцій.

Про це пише 24 канал.

Для фізичних осіб основні податки: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) становить 5% від суми продажу. Однак якщо земельна ділянка перебуває у власності понад 3 роки або отримана у спадок, податок не сплачується. Для сільськогосподарських земель, отриманих через безоплатну приватизацію, діє правило 10-річного володіння.

Військовий збір становить 1,5% від суми продажу і сплачується незалежно від терміну володіння землею. Також є мито за нотаріальне посвідчення договору, яке становить 1%, якщо покупець і продавець не є близькими родичами.

Якщо земля перебуває у власності менш ніж 3 роки (10 років для приватизованих ділянок), ПДФО збільшується до 18%, а військовий збір залишається на рівні 1,5%. Якщо продавець є нерезидентом, ПДФО становить 18%, а військовий збір – 1,5%.

До додаткових витрат належать оцінка землі (для розрахунку податків), нотаріальні послуги та адміністративний збір за реєстрацію прав у Держреєстрі.

Нагадаємо, ринок землі в Україні 2025 року продовжує демонструвати динамічне зростання. Середня вартість гектара вже сягнула 1,5–2,5 тис. дол., а кількість угод стабільно збільшується. Основні фактори цього процесу – активний вхід юридичних осіб на ринок та очікування власників паїв на подальше зростання цін.

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