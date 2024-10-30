В Україні дві громади не можуть поділити землі: подробиці скандалу

На Дніпропетровщині дві громади не можуть поділити землю. Йдеться про понад півтори тисячі гектарів, серед них цінна земля з природними надрами. У Мирівській громаді кажуть — гектари незаконно відібрала Марганецька. А там зі свого боку апелюють: про наміри встановити межу надсилали офіційного листа і зареєстрували все у Держгеокадастрі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

"Це соціальні питання, це допомога ВПО, це допомога малозабезпеченим, інвалідам, ветеранам нашим -— з усього доведеться призупинити виплати", — каже голова Мирівської територіальної громади Володимир Біленко.

На спірних землях є кладовище, АЗС, приватні паї, ветеринарна лікарня, але значна їхня частина – промислового призначення. На ній розміщується Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат. Там вже підрахували: від моменту переходу до іншої громади податки для підприємства зростуть в рази, бо тепер вони належать не селу, а місту, де ставки вищі.

"Це близько 65 мільйонів гривень і це для підприємства, яке розташоване в 20-кілометровій зоні від ворога, від агресора і підприємство наразі стоїть, зупинені всі підрозділи. У підприємства просто немає коштів, підприємство станом на сьогодні не заробляє", — каже голова правління АТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" Олексій Алєксєєнко.

Олексій Алєксєєнко.

Про те, що сусідня Марганецька громада хоче встановити нові межі, у Мирівській отримали офіційного листа. Але твердять, що згоди на це не давали.

Але у Марганецькій міській раді запевняють — усе робили за законом. Коли хотіли оновити дані про межі територій у геокадастрі, поцікавились, де кордони їхньої громади. І виявилось:

"Границь міста Марганця немає, вони умовні і нам сказали, що можна зробити генплан. Після генплану можна внести в кадастр і територіальна громада Марганця буде мати свої границі. Ми замовили в проєктному інституті з ліцензією документацію", — каже міський голова Марганця Геннадій Боровик.

Далі нові межі громади затвердили на сесії, і подали до державного кадастру. Держгеокадастр ці відомості до реєстру вніс.

"Нехай Мирівська громада докаже, що то їхнє, я просто вам так ставлю питання. Нехай вона докаже, що це їхнє, я в кадастрі зареєструвався, чого ж вони до цього не доказали, що це їхня громада. Листи всі були їм написані", — каже Геннадій Боровик.

Геннадій Боровик.

Подібні суперечки в Україні — не рідкість, каже експерт із земельних питань Віктор Кобилянський. Бо більшість громад після децентралізації досі не мають чітко визначених і внесених до реєстру кордонів. Встановлювати їх треба за певною процедурою, яка дійсно вимагає згоди сусідів.

"Щоб реально офіційно затвердити, що це межі цієї громади, їм треба замовити такий проєкт землеустрою і погодитися з сусідами. Якщо вони не погодять, то вирішувати спір у судовому порядку", — каже голова Комітету з питань аграрного, земельного та довкілевого права Віктор Кобилянський.

Мирівська громада вже надіслала до Держгеокадастру скаргу. Там обіцяють її розглянути. Подібні заяви від обуреної ОТГ надійшли також до прокуратури, ДБР, обласної адміністрації та Кабміну. Сторони конфлікту готуються до битви у суді.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 30 жовтня. Удар по Києву! Ворог рветься до Селидового! І хороші новини про опалення

Читайте також: