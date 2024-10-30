В Украине две громады не могут поделить земли: подробности скандала

На Днепропетровщине две громады не могут поделить землю.

Речь идет о более полутора тысячи гектаров, среди них ценная земля с природными недрами. В Мировской громаде говорят — гектары незаконно отобрала Марганецкая. А там со своей стороны апеллируют: о намерениях установить границу присылали официальное письмо и зарегистрировали все в Госгеокадастре.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Невирной.

"Это социальные вопросы, это помощь ВПЛ, это помощь малообеспеченным, инвалидам, ветеранам нашим — по всему придется приостановить выплаты", — говорит председатель Мировской территориальной громады Владимир Биленко.

На спорных землях есть кладбище, АЗС, частные паи, ветеринарная больница, но значительная их часть — промышленного назначения. На ней размещается Марганецкий горно-обогатительный комбинат. Там уже подсчитали: с момента перехода в другую громаду налоги для предприятия вырастут в разы, потому что теперь они принадлежат не селу, а городу, где ставки выше.

"Это около 65 миллионов гривен и это для предприятия, которое находится в 20-километровой зоне от врага, от агрессора и предприятие на данный момент стоит, остановлены все подразделения. У предприятия просто нет средств, предприятие по состоянию на сегодня не зарабатывает", — говорит председатель правления АО „Марганецкий горно-обогатительный комбинат“ Алексей Алексеенко.

Алексей Алексеенко.

О том, что соседняя Марганецкая громада хочет установить новые границы, в Мировской получили официальное письмо. Но утверждают, что согласия на это не давали.

Но в Марганецком городском совете уверяют – все делали по закону. Когда хотели обновить данные о границах территорий в геокадастре, поинтересовались, где границы их громады. И оказалось:

"Границ города Марганца нет, они условны и нам сказали, что можно сделать генплан. После генплана можно внести в кадастр и территориальная громада Марганца будет иметь свои границы. Мы заказали в проектном институте с лицензией документацию", — говорит городской голова Марганца Геннадий Боровик.

Далее новые границы громады утвердили на сессии и подали в государственный кадастр. Госгеокадастр эти сведения в реестр внес.

"Пусть Мировская громада докажет, что это их, я просто вам так задаю вопрос. Пусть она докажет, что это их, я в кадастре зарегистрировался, чего же они до этого не доказали, что это их громада. Письма все были им написаны", – говорит Геннадий Боровик.

Геннадий Боровик.

Подобные споры в Украине — не редкость, говорит эксперт по земельным вопросам Виктор Кобылянский. Потому что большинство громад после децентрализации до сих пор не имеют четко определенных и внесенных в реестр границ. Устанавливать их нужно по определенной процедуре, которая действительно требует согласия соседей.

"Чтобы реально официально утвердить, что это границы этой громады, им нужно заказать такой проект землеустройства и согласовать с соседями. Если они не согласуют, то решать спор в судебном порядке", — говорит председатель Комитета по вопросам аграрного, земельного и природоохранного права Виктор Кобылянский .

Мировская громада уже направила в Госгеокадастр жалобу. Там обещают ее рассмотреть. Подобные заявления от возмущенной ОТГ поступили также в прокуратуру, ГБР, областную админстрацию и Кабмин. Стороны конфликта готовятся к битве в суде.

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