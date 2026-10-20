В Украине может появиться День Библии: какую дату предлагают выбрать

Библия / © pexels.com

Реклама

В Украине может появиться новая памятная дата — День Библии, который предлагают отмечать ежегодно 31 октября.

Соответствующий проект постановления под номером 16166 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Реклама

Дополнительных выходных в этот день не будет. Дату выбрали неслучайно: 31 октября 1903 года вышел первый полный перевод Библии на украинский язык. Его создали Пантелеймон Кулиш, Иван Нечуй-Левицкий и Иван Пулюй.

Реклама

По Конституции Украина является светским государством, где церковь отделена от школы и государства, а ни одна религия не обязательна. Авторы инициативы заверили, что нововведение никого не будет дискриминировать, ведь Библию в этом контексте рассматривают как важную историческую и культурную памятку, которая существенно повлияла на развитие европейской цивилизации и украинской идентичности.

Среди ожидаемых последствий принятия постановления авторы отмечают:

популяризацию нравственных и гуманистических ценностей;

рост интереса украинцев к истории отечественного книгоиздания, первопечатных изданий и роли украинских деятелей в переводе Священного Писания;

проведение тематических мероприятий в учебных заведениях, музеях и библиотеках;

популяризацию украинского языка;

вовлечение молодежи в изучение истории религии и литературы.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах. Теперь налог будут платить с товаров любой цены. Исключение — личные посылки стоимостью до 45 евро, их налогом не будут облагать.

Новости партнеров

Новости партнеров