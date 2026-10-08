Игнорирование повестки в "Резерв+": в каких случаях грозит штраф

Повестка является официальным вызовом гражданина / © armyinform.com.ua

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Цифровые push-уведомления в приложении «Резерв+» об отправке почтовых повесток носят исключительно информационный характер и не являются официальным вручением вызова в ТЦК и СП.

Об этом сообщила адвокат Виолета Монастырская, передает Новости.LIVE.

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С начала 2026 года в работе приложения «Резерв+» появилась новая опция. Сервис информирует пользователей о отправке бумажных повесток от ТЦК и СП заказными письмами через «Укрпочту».

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Как объяснила адвокат Виолета Монастырская, это уведомление поступает еще до фактического вручения письма почтальоном и содержит базовые детали, сам факт отправления, а также точную дату и время, когда военнообязанному предстоит явиться в территориальный центр.

Впрочем, отмечает юрист, подобные сообщения носят исключительно справочный характер и никоим образом не приравниваются к официальному вручению вызова.

Могут ли выписать штраф за проигнорированное уведомление в «Резерв+»

Нововведение работает чисто по желанию гражданина и не активируется автоматически. Пользователь может самостоятельно включить или отключить эту функцию в меню настроек программы. Соответственно, как получение сообщения на экран смартфона, так и его полное игнорирование не порождают никаких юридических обязанностей или штрафных санкций.

Как отправляют повестки и сколько времени на их получение

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Повестка может быть:

вручена представителем группы оповещения

вручена ответственным лицом во время проведения мероприятий оповещения

вручена непосредственно в ТЦК и СП

отправлена заказной почтовой отправкой

Если документ посылают по почте, его могут направить:

на адрес места жительства, который военнообязанный или резервист сообщил во время уточнения своих военно-учетных данных

если такой адрес не уточнялся — в адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства

Не вся неявка автоматически означает нарушение. Среди уважительных причин — болезнь, стихийные обстоятельства, военные действия и их последствия, смерть близкого родственника, а также другие обстоятельства, которые объективно не позволили человеку прибыть вовремя.

Причину нужно подтвердить документами. Кроме того, о невозможности прибыть нужно уведомить ТЦК не позднее трех суток от указанных в повестке даты и времени.

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