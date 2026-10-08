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Игнорирование повестки в "Резерв+": в каких случаях грозит штраф
Уведомление поступает еще до фактического вручения письма почтальоном и содержит базовые детали.
Цифровые push-уведомления в приложении «Резерв+» об отправке почтовых повесток носят исключительно информационный характер и не являются официальным вручением вызова в ТЦК и СП.
Об этом сообщила адвокат Виолета Монастырская, передает Новости.LIVE.
С начала 2026 года в работе приложения «Резерв+» появилась новая опция. Сервис информирует пользователей о отправке бумажных повесток от ТЦК и СП заказными письмами через «Укрпочту».
Как объяснила адвокат Виолета Монастырская, это уведомление поступает еще до фактического вручения письма почтальоном и содержит базовые детали, сам факт отправления, а также точную дату и время, когда военнообязанному предстоит явиться в территориальный центр.
Впрочем, отмечает юрист, подобные сообщения носят исключительно справочный характер и никоим образом не приравниваются к официальному вручению вызова.
Могут ли выписать штраф за проигнорированное уведомление в «Резерв+»
Нововведение работает чисто по желанию гражданина и не активируется автоматически. Пользователь может самостоятельно включить или отключить эту функцию в меню настроек программы. Соответственно, как получение сообщения на экран смартфона, так и его полное игнорирование не порождают никаких юридических обязанностей или штрафных санкций.
Как отправляют повестки и сколько времени на их получение
Повестка может быть:
вручена представителем группы оповещения
вручена ответственным лицом во время проведения мероприятий оповещения
вручена непосредственно в ТЦК и СП
отправлена заказной почтовой отправкой
Если документ посылают по почте, его могут направить:
на адрес места жительства, который военнообязанный или резервист сообщил во время уточнения своих военно-учетных данных
если такой адрес не уточнялся — в адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства
Не вся неявка автоматически означает нарушение. Среди уважительных причин — болезнь, стихийные обстоятельства, военные действия и их последствия, смерть близкого родственника, а также другие обстоятельства, которые объективно не позволили человеку прибыть вовремя.
Причину нужно подтвердить документами. Кроме того, о невозможности прибыть нужно уведомить ТЦК не позднее трех суток от указанных в повестке даты и времени.
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