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В Україні може з’явитися День Біблії: яку дату пропонують обрати
В Україні пропонують запровадити нову пам’ятну дату, яку щороку будуть вшановувати восени. Відповідний проєкт постанови вже зареєстрували у Верховній Раді.
В Україні може з’явитися нова пам’ятна дата — День Біблії, який пропонують вшановувати щороку 31 жовтня.
Відповідний проєкт постанови під номером 16166 зареєстрували у Верховній Раді України.
Додаткового вихідного у цей день не буде. Дату обрали невипадково: 31 жовтня 1903 року вийшов перший повний переклад Біблії сучасною українською мовою. Його створили Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван Пулюй.
За Конституцією Україна є світською державою, де церква відокремлена від школи та держави, а жодна релігія не є обов’язковою. Автори ініціативи запевнили, що нововведення нікого не дискримінуватиме, адже Біблію у цьому контексті розглядають як важливу історичну та культурну пам’ятку, яка суттєво вплинула на розвиток європейської цивілізації та української ідентичності.
Серед очікуваних наслідків ухвалення постанови автори зазначають:
популяризацію моральних і гуманістичних цінностей;
зростання інтересу українців до історії вітчизняного книговидання, першодруків та ролі українських діячів у перекладі Святого Письма;
проведення тематичних заходів у закладах освіти, музеях і бібліотеках;
популяризацію української мови;
залучення молоді до вивчення історії релігії та літератури.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про ПДВ на придбання в іноземних інтернет-магазинах. Тепер податок платитимуть із товарів будь-якої ціни. Виняток — особисті посилки вартістю до 45 євро, їх податком не обкладатимуть.