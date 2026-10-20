В Україні може з’явитися День Біблії: яку дату пропонують обрати

Біблія / © pexels.com

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В Україні може з’явитися нова пам’ятна дата — День Біблії, який пропонують вшановувати щороку 31 жовтня.

Відповідний проєкт постанови під номером 16166 зареєстрували у Верховній Раді України.

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Додаткового вихідного у цей день не буде. Дату обрали невипадково: 31 жовтня 1903 року вийшов перший повний переклад Біблії сучасною українською мовою. Його створили Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван Пулюй.

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За Конституцією Україна є світською державою, де церква відокремлена від школи та держави, а жодна релігія не є обов’язковою. Автори ініціативи запевнили, що нововведення нікого не дискримінуватиме, адже Біблію у цьому контексті розглядають як важливу історичну та культурну пам’ятку, яка суттєво вплинула на розвиток європейської цивілізації та української ідентичності.

Серед очікуваних наслідків ухвалення постанови автори зазначають:

популяризацію моральних і гуманістичних цінностей;

зростання інтересу українців до історії вітчизняного книговидання, першодруків та ролі українських діячів у перекладі Святого Письма;

проведення тематичних заходів у закладах освіти, музеях і бібліотеках;

популяризацію української мови;

залучення молоді до вивчення історії релігії та літератури.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про ПДВ на придбання в іноземних інтернет-магазинах. Тепер податок платитимуть із товарів будь-якої ціни. Виняток — особисті посилки вартістю до 45 євро, їх податком не обкладатимуть.

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