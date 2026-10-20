Росіяни просунулися на Донеччині: що змінилося на фронті

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Доповнено додатковими матеріалами

На лінії фронту зафіксували зміни — російські війська трохи просунулися в районі Нового Донбасу.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

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Ситуація на фронті — що відомо

Аналітики платформи оновили карту бойових дій і зазначили, що на Покровському напрямку російські війська просунулися біля Нового Донбасу.

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«Ворог просунувся поблизу Нового Донбасу», — зазначили аналітики.

Варто зауважити, Новий Донбас розташований неподалік від Добропілля — одного з ключових міських та логістичних вузлів цієї частини Донеччини. Захопивши це село, росіяни зможуть обстрілювати околиці Добропілля та дороги до нього артилерією та дронами.

Ворог просунувся поблизу Нового Донбасу / © Deepstatemap

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках, однак підтверджених просувань на багатьох ділянках немає. Водночас українські сили нещодавно просунулися на заході Запорізької області.

Раніше українські військові звільнили Колодязі, Липове та Зелену Долину, а також відновили контроль над ділянками поблизу Ставків і Шандриголового.

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