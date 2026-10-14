ЗСУ відбили території одразу на кількох ділянках фронту — де просунулись (мапа)

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Сили оборони України звільнили одразу три населені пункти та відновили контроль над частиною територій на інших ділянках фронту.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

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Просування ЗСУ на фронті. / © Deepstatemap

За їхніми даними, українські військові звільнили Колодязі, Липове та Зелену Долину, а також повернули контроль над територіями поблизу Ставків та Шандриголового.

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Що відбувається на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті сталося 229 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Покровському напрямку — там українські захисники зупинили 39 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 штурмів, на Костянтинівському — 12, на Гуляйпільському — 10. Ще сім атак відбили на Лиманському напрямку та вісім — на Слов’янському.

На Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій РФ минулої доби не фіксували.

Загалом російські війська завдали одного ракетного та 87 авіаційних ударів, скинули 283 керовані авіабомби, застосували 9393 дрони-камікадзе та здійснили 2780 обстрілів.

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За даними Генштабу, втрати РФ за добу становили близько 1650 військових. Сили оборони також знешкодили два танки, бронемашину, 54 артилерійські системи, РСЗВ, дев’ять наземних роботизованих комплексів та 1827 безпілотників.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Раніше українські військові спростували повідомлення про нібито окупацію села Кияниця на Сумщині. У 68-й окремій єгерській бригаді заявили, що на цій ділянці немає навіть накопичення російських сил, необхідного для наступу.

Водночас аналітики ISW повідомляли про зниження темпів російського просування порівняно з 2025 роком. За їхньою оцінкою, РФ не вдалося ані обвалити український фронт, ані прорвати ключовий оборонний пояс на Донеччині.

За підрахунками ISW, у вересні російські війська захопили 175,54 кв. км території, тоді як Сили оборони повернули 256,35 кв. км. Таким чином, чистий територіальний баланс місяця аналітики оцінювали приблизно у 81 кв. км на користь України.

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