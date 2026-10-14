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- Війна
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ЗСУ відбили території одразу на кількох ділянках фронту — де просунулись (мапа)
Українські військові звільнили Колодязі, Липове та Зелену Долину, а також відновили контроль над ділянками поблизу Ставків і Шандриголового.
Сили оборони України звільнили одразу три населені пункти та відновили контроль над частиною територій на інших ділянках фронту.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
За їхніми даними, українські військові звільнили Колодязі, Липове та Зелену Долину, а також повернули контроль над територіями поблизу Ставків та Шандриголового.
Що відбувається на фронті
За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті сталося 229 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Покровському напрямку — там українські захисники зупинили 39 атак.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 штурмів, на Костянтинівському — 12, на Гуляйпільському — 10. Ще сім атак відбили на Лиманському напрямку та вісім — на Слов’янському.
На Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій РФ минулої доби не фіксували.
Загалом російські війська завдали одного ракетного та 87 авіаційних ударів, скинули 283 керовані авіабомби, застосували 9393 дрони-камікадзе та здійснили 2780 обстрілів.
За даними Генштабу, втрати РФ за добу становили близько 1650 військових. Сили оборони також знешкодили два танки, бронемашину, 54 артилерійські системи, РСЗВ, дев’ять наземних роботизованих комплексів та 1827 безпілотників.
Війна в Україні — яка ситуація на фронті
Раніше українські військові спростували повідомлення про нібито окупацію села Кияниця на Сумщині. У 68-й окремій єгерській бригаді заявили, що на цій ділянці немає навіть накопичення російських сил, необхідного для наступу.
Водночас аналітики ISW повідомляли про зниження темпів російського просування порівняно з 2025 роком. За їхньою оцінкою, РФ не вдалося ані обвалити український фронт, ані прорвати ключовий оборонний пояс на Донеччині.
За підрахунками ISW, у вересні російські війська захопили 175,54 кв. км території, тоді як Сили оборони повернули 256,35 кв. км. Таким чином, чистий територіальний баланс місяця аналітики оцінювали приблизно у 81 кв. км на користь України.