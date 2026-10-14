ЗСУ пішли у наступ і повернули 101 км² території: Білецький про нові результати операції «Вівальді»

ЗСУ / © Associated Press

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Під час четвертого етапу операції «Вівальді» Україна повернула під контроль 101 кв км території. ЗСУ звільнили ще три населені пункти.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

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3-й армійський корпус разом із приданими підрозділами звільнив ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. Протягом четвертого етапу «Вівальді» російські війська втратили близько 3 тисяч військових.

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За словами Білецького, операція почалася з ліквідації російської інфільтрації, але згодом переросла у масштабний наступ українських сил. Внаслідок дій ЗСУ російські окупанти втратили орієнтацію та почали втрачати контроль над власними підрозділами. За словами Білецького, серед противника виник хаос.

«Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі а також захистили трасу Харків — Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання „Запад“ і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий», — заявив Білецький.

«Чотири сезони „Вівальді“ завершено. Але музика лунає. До звʼязку», — додав бригадний генерал Андрій Білецький.

Операція «Вівальді» — що відомо

Андрій Білецький 15 вересня повідомив про операцію «Вівальді» і заявив, що Україна розпочала наступ у Донецькій області. На той момент українським військовим вдалося зачистити 75 км² території, зокрема Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє. 10 км² території було деокуповано.

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Під час другого етапу Сили оборони повернули під контроль України селище Дробишеве, а також села Шандриголове та Дерилове. Білецький заявив про зрив плану РФ щодо оточення міст Донеччини.

Наприкінці вересня Третій корпус повідомив, що було завершено третій сезон операції «Вівальді». Українські військові звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Експерти з безпеки заявляли, що операція «Вівальді», яка розпочалася ще у травні, зруйнувала плани Кремля під Лиманом. Неочікуване масове застосування Силами оборони бойових роботів дозволило нівелювати здобутки армії Рф за понад рік війни і завдати серйозного стратегічного удару по територіальних амбіціях Володимира Путіна.

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