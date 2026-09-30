Операція «Вівальді» спричинила «бунт» серед російських воєнкорів: у РФ заговорили про брехню командування

Операція «Вівальді». / © ТСН

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Успішна українська операція «Вівальді» на Лиманському напрямку спровокувала нову хвилю критики серед російських ультранаціоналістичних «воєнкорів». Вони дедалі відкритіше звинувачують командування РФ у брехні про ситуацію на фронті та приховуванні українських успіхів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу, що після оприлюднення деталей третього етапу «Вівальді» російські провоєнні блогери знову заговорили про так звану культуру «красивих доповідей» у військах РФ — коли командири перебільшують власні успіхи та приховують проблеми від вищого керівництва.

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Один із відомих російських каналів заявив, що інформаційна політика РФ приховує складну ситуацію на полі бою та систематично недооцінює можливості України.

Проблема, за словами російських «воєнкорів», стає особливо помітною тоді, коли успіхи ЗСУ вже неможливо приховати від суспільства. Саме це, на їхню думку, зараз відбувається після операції «Вівальді».

Російські пропагандисти заговорили про брехню командування

Один із блогерів зазначив, що російські державні та провоєнні медіа постійно наповнюють інформаційний простір переможними заявами та розповідями про нібито близький крах української оборони.

Через це пояснювати реальні успіхи України російській аудиторії стає дедалі складніше.

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Інші російські «воєнкори» пішли ще далі та заявили, що неправдиві доповіді безпосередньо шкодять плануванню бойових дій.

За їхньою версією, українські війська змогли скористатися тим, що російські підрозділи на місцях не доповідали командуванню про реальні масштаби просування ЗСУ.

В ISW наголошують, що проблема вже неодноразово проявлялася на фронті. Завищені звіти російських командирів про власні успіхи знижують поінформованість керівництва про реальну ситуацію та ускладнюють своєчасне перекидання резервів для стримування українських атак.

Що сталося під час «Вівальді»

Напередодні командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький розкрив подробиці третього етапу операції.

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За його словами, українські війська звільнили Нове, Рідкодуб, Катеринівку, Карпівку та Новомихайлівку на північ від Лимана.

Лише під час третього етапу вдалося звільнити 51 квадратний кілометр території, а загалом за три оголошені етапи «Вівальді» — 176 квадратних кілометрів.

Українські сили також провели операцію з дезінформації противника: демонстрували активність у напрямку Зеленої Долини, відволікаючи увагу росіян від головної цілі — Нового на північному фланзі російських військ.

За даними корпусу, під час операції російські війська втратили близько 2000 військовослужбовців, ще понад 250 росіян потрапили в полон. Лише за третій етап ЗСУ повернули 51 км² території, а загалом від початку наступальних дій — 176 км².

Під час прориву ЗСУ застосовували БТР-80, переобладнані на дистанційно керовані машини з вибухівкою, для знищення великих російських укріплень.

В ISW звернули увагу, що українським військовим вдалося підвести бронетехніку безпосередньо до позицій РФ без результативних атак російських дронів. Аналітики вважають, що це може свідчити про ефективне придушення українськими силами російських БПЛА та засобів РЕБ на цій ділянці.

Саме підготовка поля бою, удари середньої дальності та досягнення переваги у безпілотниках, за оцінкою ISW, допомогли українським механізованим підрозділам просунутися на Лиманському напрямку.

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