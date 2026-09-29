Україна взяла в полон 250 росіян: у наступі вперше застосували «автомобілі-зомбі» – The Telegraph

Україна взяла в полон 250 росіян під час наступу / © Фото із соціальних мереж

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Українські сили взяли в полон близько 250 російських військових під час масштабної контратаки на Лиманському напрямку. Під час операції «Вівальді» військові вперше застосували на передовій так звані «автомобілі-зомбі» — дистанційно керовану техніку з вибухівкою.

Про це пише The Telegraph із посиланням на командира 3-го армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького.

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За його словами, українським військам вдалося повернути близько 68 квадратних миль території на північ від Лимана.

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Спочатку Сили оборони провели хибний маневр у напрямку одного з населених пунктів, змусивши росіян очікувати удару там. Основні сили натомість рушили в бік Нового, захоплення якого дало можливість створити плацдарм для подальшого просування.

«Противник був обманутий і пропустив справжній удар», — сказав Білецький.

Російські підрозділи здавалися в полон

За словами командира, під час українського наступу в полон здавалися цілі російські підрозділи. Серед захоплених військових були оператори безпілотників, артилеристи та офіцери.

Загалом під час операції Україна взяла в полон близько 250 росіян. The Telegraph зазначає, що це один із найбільших показників за одну операцію. Водночас загальні втрати російських військ під час наступу, за наведеними у матеріалі даними, становили близько 2000 осіб.

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Що таке «автомобілі-зомбі»

Однією з особливостей операції стало використання переобладнаної радянської бронетехніки як дистанційно керованих машин.

Українські інженери можуть оснащувати старі автомобілі системами дистанційного управління, фактично перетворюючи їх на великі наземні дрони. Такі машини здатні перевозити значний заряд вибухівки та їхати до цілі без водія всередині.

На кадрах з операції «Вівальді», зокрема, показали радянський БТР-60, перетворений на таку «зомбі-машину». Бронетранспортер дистанційно рухався до російських позицій, після чого вибухнув.

Керувати машинами можна через Starlink або мобільний зв’язок 4G. За словами українського інженера з позивним «Давид», який брав участь у розробці технології, за необхідності військові можуть перемикатися між різними каналами зв’язку.

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Система коштує близько 4000 доларів, а переобладнані автомобілі можуть розвивати швидкість до 31 милі (близько 50 км) на годину навіть із вибухівкою.

За словами інженера, 3-й армійський корпус уперше застосував таку техніку ще у квітні під час підготовки операції «Вівальді».

Застосували й інші роботизовані системи

Під час наступу українські військові також використовували так звані «материнські дрони», які доставляли наземні роботизовані платформи в тил російських позицій.

На оприлюднених відео частина таких роботів веде вогонь із гранатометів, після чого рухається до російських позицій і вибухає.

Аналітики, яких цитує The Telegraph, назвали наступ одним із найпомітніших українських просувань цього року. За їхньою оцінкою, операція допомогла вирівняти лінію фронту на Лиманському напрямку та могла послабити тиск на українські позиції поблизу Слов’янська.

Водночас експерти наголошують, що загалом рух лінії фронту залишається повільним, а попереду на Україну чекає складна зима на тлі посилення російських атак реактивними дронами та балістичними ракетами.

Операція «Вівальді» на Лиманському напрямку

Третій армійський корпус проводить на півночі Донеччини наступальну операцію «Вівальді», яку тривалий час тримали в режимі інформаційної тиші. Під час перших етапів українські військові зачистили Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також звільнили Середнє.

За даними Інституту вивчення війни, українські сили могли досягти більших успіхів, ніж повідомлялося офіційно. Російські джерела водночас визнавали погіршення ситуації для військ РФ, а успіхи України на цьому напрямку можуть стримувати просування росіян у бік Слов’янська.

Під час третього етапу операції українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. У Третьому армійському корпусі повідомили, що лише на цьому етапі вдалося повернути 51 км² території, а від початку наступальних дій — 176 км².

У корпусі також заявляли про значні втрати російських військ у живій силі й техніці та про сотні окупантів, взятих у полон.

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