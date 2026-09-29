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Принцеса Раджва та принц Хусейн з дочкою відвідали Нью-Йорк
Принц Хусейн Йорданський і принц Матін з Брунея возз'єдналися в Нью-Йорку, що стало одним із найзворушливіших сімейних моментів у королівському житті.
На фотографії, якою поділився Хусейн, вони зображені разом із принцом Матіном Брунейським, його дружиною, принцесою Анішею, та їхньою дочкою, маленькою Захрою.
Ця зустріч підкреслює тісну дружбу, яка пов'язує двох принців вже майже десять років, відколи вони познайомилися під час навчання у Королівській військовій академії Сандгерст на півдні Англії.
Тепер, через роки, вони знову зустрілися в зовсім інший період свого життя і ознаменували ці зміни народженням своїх дочок Іман і Захри.
Принцеса Аніша обрала обтислий в'язаний топ шоколадного кольору без рукавів у поєднанні із штанями. А принцеса Раджва обрала в'язаний коричневий джемпер з довгими рукавами і сині джинси-кльош з високою талією, доповнивши образ практично непомітним макіяжем.
Нагадаємо, у Нью-Йорку цими днями перебувала і королева Ранія. Ми показували кілька її образів з візиту.