Чи можна повторно заморожувати м’ясо: експерти назвали головну умову

Чи можна повторно заморожувати м’ясо — правила безпеки / © pexels.com

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Повторне заморожування м’яса може бути безпечним, однак усе залежить від того, як саме його розморожували. Крім того, повторне потрапляння до морозильної камери може помітно погіршити смак і текстуру продукту.

Про це пише Martha Stewart із посиланням на експерта з м’яса Вільяма Ека III та шеф-кухарку Рім Тілтман.

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Коли м’ясо можна заморозити повторно

Експерти пояснюють: якщо м’ясо розморожувалося в холодильнику, весь цей час залишалося холодним і не має ознак псування, його зазвичай можна знову покласти до морозильної камери.

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Водночас важливо враховувати, скільки продукт уже пролежав розмороженим. Наприклад, свіжі шматки м’яса можуть зберігатися в холодильнику приблизно 3–5 днів. Якщо продукт провів там добу перед повторним заморожуванням, цей час необхідно врахувати після наступного розморожування.

Інша ситуація — якщо м’ясо розморожували в мікрохвильовій печі або холодній воді. У такому разі фахівці радять спочатку його приготувати і лише після цього заморожувати.

Особливо небезпечно залишати сире м’ясо розморожуватися на кухонному столі. За температури приблизно від +4 до +60 °C бактерії можуть активно розмножуватися, через що продукт стає потенційно небезпечним.

Як зрозуміти, що м’ясо краще викинути

Неприємний запах, незвичний колір або слизька поверхня — привід не ризикувати й позбутися продукту незалежно від того, скільки часу він перебував у холодильнику.

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Обережніше експерти радять поводитися з птицею та фаршем через вищий ризик бактеріального забруднення. Тілтман, зокрема, повторно заморожує такі продукти лише тоді, коли вони повністю розморожувалися в холодильнику не довше 24 годин.

Що станеться з м’ясом після повторного заморожування

Навіть якщо з погляду безпеки все зроблено правильно, якість продукту може постраждати. Під час заморожування волога перетворюється на кристали льоду, які пошкоджують клітини м’яса. Після розморожування з них виходить частина рідини.

Що частіше повторюється цей процес, то сухішим і жорсткішим може ставати м’ясо. Саме тому експерти не радять заморожувати його повторно багато разів.

Щоб краще зберегти якість продукту, м’ясо рекомендують щільно пакувати, прибираючи якомога більше повітря, а ще краще — використовувати вакуумне паковання.

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Також експерти радять маркувати м’ясо, яке вже розморожували. На упаковці можна зазначити, скільки часу продукт перебував у холодильнику до повторного заморожування. Це допоможе врахувати залишок терміну зберігання після наступного розморожування та не заморожувати одне й те саме м’ясо кілька разів.

Ще один спосіб уникнути повторного заморожування — заздалегідь розділяти м’ясо на невеликі порції. Тоді з морозилки можна діставати лише ту кількість, яка потрібна для приготування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що м’ясо в холодильнику потрібно зберігати в певному місці, інакше можна заробити харчове отруєння.

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