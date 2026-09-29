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Чи можна повторно заморожувати м’ясо: експерти назвали головну умову
Повторно заморожувати м’ясо можна, але лише за певних умов. Якщо порушити правила розморожування та зберігання, продукт може стати небезпечним.
Повторне заморожування м’яса може бути безпечним, однак усе залежить від того, як саме його розморожували. Крім того, повторне потрапляння до морозильної камери може помітно погіршити смак і текстуру продукту.
Про це пише Martha Stewart із посиланням на експерта з м’яса Вільяма Ека III та шеф-кухарку Рім Тілтман.
Коли м’ясо можна заморозити повторно
Експерти пояснюють: якщо м’ясо розморожувалося в холодильнику, весь цей час залишалося холодним і не має ознак псування, його зазвичай можна знову покласти до морозильної камери.
Водночас важливо враховувати, скільки продукт уже пролежав розмороженим. Наприклад, свіжі шматки м’яса можуть зберігатися в холодильнику приблизно 3–5 днів. Якщо продукт провів там добу перед повторним заморожуванням, цей час необхідно врахувати після наступного розморожування.
Інша ситуація — якщо м’ясо розморожували в мікрохвильовій печі або холодній воді. У такому разі фахівці радять спочатку його приготувати і лише після цього заморожувати.
Особливо небезпечно залишати сире м’ясо розморожуватися на кухонному столі. За температури приблизно від +4 до +60 °C бактерії можуть активно розмножуватися, через що продукт стає потенційно небезпечним.
Як зрозуміти, що м’ясо краще викинути
Неприємний запах, незвичний колір або слизька поверхня — привід не ризикувати й позбутися продукту незалежно від того, скільки часу він перебував у холодильнику.
Обережніше експерти радять поводитися з птицею та фаршем через вищий ризик бактеріального забруднення. Тілтман, зокрема, повторно заморожує такі продукти лише тоді, коли вони повністю розморожувалися в холодильнику не довше 24 годин.
Що станеться з м’ясом після повторного заморожування
Навіть якщо з погляду безпеки все зроблено правильно, якість продукту може постраждати. Під час заморожування волога перетворюється на кристали льоду, які пошкоджують клітини м’яса. Після розморожування з них виходить частина рідини.
Що частіше повторюється цей процес, то сухішим і жорсткішим може ставати м’ясо. Саме тому експерти не радять заморожувати його повторно багато разів.
Щоб краще зберегти якість продукту, м’ясо рекомендують щільно пакувати, прибираючи якомога більше повітря, а ще краще — використовувати вакуумне паковання.
Також експерти радять маркувати м’ясо, яке вже розморожували. На упаковці можна зазначити, скільки часу продукт перебував у холодильнику до повторного заморожування. Це допоможе врахувати залишок терміну зберігання після наступного розморожування та не заморожувати одне й те саме м’ясо кілька разів.
Ще один спосіб уникнути повторного заморожування — заздалегідь розділяти м’ясо на невеликі порції. Тоді з морозилки можна діставати лише ту кількість, яка потрібна для приготування.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що м’ясо в холодильнику потрібно зберігати в певному місці, інакше можна заробити харчове отруєння.