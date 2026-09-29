Астронавт з українським корінням вирушить у космос: на МКС він візьме реліквію свого прадіда

Канадський астронавт Джошуа Кутрик / © SpaceX

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Уже 1 жовтня SpaceX відправить на Міжнародну космічну станцію екіпаж місії Crew-13, членом якого є астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрик, чиї предки були емігрантами із заходу України. Для нього це буде перший політ у космос, а з собою він візьме родинну реліквію — кишеньковий годинник прадіда, привезений з України на початку XX століття.

Екіпаж місії Crew-13

Місія SpaceX Crew-13 стартує 1 жовтня о 18:10 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. На борту корабля Crew Dragon, який виведе ракета Falcon 9, будуть четверо астронавтів.

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Командиром екіпажу стане астронавт NASA Джессіка Воткінс, пілотом — Люк Делейні, також представник американського космічного агентства. Спеціалістами місії призначено астронавта Канадського космічного агентства (CSA) Джошуа Кутрика та космонавта «Роскосмосу» Сергія Тетерятнікова.



На запитання журналістів про спільний політ із росіянином Джошуа Кутрик відповів, що «між ними немає проблем», а в космічній команді «вони працюють насамперед як астронавти, інженери й фахівці заради спільної місії».

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© SpaceX

Джошуа Кутрик: від ферми в Альберті до космосу

Джошуа Кутрик народився 21 березня 1982 року у місті Форт-Саскачеван у провінції Альберта, Канада. Його родина має українське коріння: прадід емігрував із заходу України до Канади 1910 року. Кутрик виріс на сімейній фермі на сході Альберти, де в родині підтримували українську культуру та традиції.

Освіту астронавт здобував у кількох престижних навчальних закладах:

2004 рік — бакалавр машинобудування, Королівський військовий коледж Канади.

2009 рік — магістр космічних досліджень, Університет аеронавтики Ембрі-Ріддл (Флорида, США).

2012 рік — магістр у галузі випробувань польотів, Авіаційний університет Повітряних сил США (Алабама).

2014 рік — магістр оборонних досліджень, Королівський військовий коледж Канади.

2000 року Кутрик вступив на службу до Збройних сил Канади. Він працював пілотом-випробувачем на авіабазі Колд-Лейк (Альберта), де очолював підрозділ оперативних польових випробувань винищувачів. 2007–2011 років служив пілотом винищувача CF-18 у 425-й тактичній винищувальній ескадрильї в Баготвіллі (Квебек).

Кутрик брав участь у бойових місіях НАТО, зокрема в Афганістані та Лівії. 2015 року він приєднався до Канадської космічної програми, а 2017 року був зарахований до канадського корпусу астронавтів.

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Родинна реліквія у космосі

Спілкуючись із медіа CBC, Кутрик розповів, що візьме на МКС старий кишеньковий годинник, який його прадід привіз з України до Канади на початку 1900-х років.

«Це дуже важливий для мене сувенір, але також і цікава метафора стосовно того, наскільки змінився світ через людські дослідження», — сказав астронавт.

Він зазначив, що триматиме годинник із собою протягом усього піврічного перебування у космосі. Ця історія нагадує про шлях його родини: від еміграції прадіда, який плив у трюмі корабля, до польоту правнука на орбіту Землі.

Наукова програма місії

Під час шестимісячного перебування на МКС екіпаж Crew-13 проведе низку наукових експериментів і технологічних демонстрацій.

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Серед ключових завдань місії:

Дослідження впливу космічних польотів на кровообіг та згортання крові — це допоможе краще зрозуміти ризики для здоров’я астронавтів під час тривалих польотів.

Вивчення стовбурових клітин для боротьби із серцево-судинними захворюваннями та хворобою Паркінсона.

Вирощування рослин для майбутніх місій — це важливо для забезпечення їжею екіпажів під час польотів на Місяць та Марс. «Екіпаж проведе наукові дослідження та технологічні демонстрації, щоб допомогти підготувати людей до майбутніх місій з освоєння Місяця та Марса, а також принести користь жителям Землі», — заявили в NASA.

© NASA

Що відомо про запуск Crew-13

Місія Crew-13 входить до програми комерційних пілотованих польотів NASA, яку виконує приватна компанія SpaceX. Спочатку запуск було заплановано на 12 вересня 2026 року, проте через виявлене витікання в системі двигунів орієнтації космічного корабля Dragon старт довелося перенести.

Це черговий етап у співпраці між NASA та SpaceX для регулярного доставлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Після прибуття на орбіту екіпаж приєднається до 75-ї довготривалої експедиції на МКС.

Завершення місії та повернення екіпажу на Землю очікується приблизно через шість місяців після старту.

Нагадаємо, раніше астронавтка NASA показала рідкісне пурпурове сяйво над Землею. Незвичайне явище вона зафіксувала з борту МКС.

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