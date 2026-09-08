Чи можна прати в неділю: священник пояснив, чи це гріх

Чи можна прати в неділю / © ТСН

Реклама

На це питання відповів священик Православної церкви України Олексій Філюк.

Чи можна прати в неділю

Неділя для християн традиційно є особливим днем, який варто присвятити молитві, відвідуванню храму, відпочинку та спілкуванню з рідними. Саме тому домашні справи, які можна без проблем виконати в інший день, радять відкласти.

Реклама

Священик Олексій Філюк пояснює: для роботи людина має шість днів, тому не варто перетворювати неділю на звичайний робочий день. Особливо це стосується першої половини дня, коли у храмах відбувається богослужіння.

Реклама

Тож, якщо є можливість, прання краще запланувати на суботу або перенести на понеділок.

Чи гріх прати в неділю

За словами священика, християнину не варто займатися пранням у неділю вранці. Цей час краще присвятити молитві та духовному відпочинку, а не повсякденній роботі.

Водночас важливо розуміти сенс такої настанови. Йдеться не просто про заборону натискати кнопку на пральній машині, а про ставлення людини до недільного дня.

Олексій Філюк радить планувати побутові справи так, щоб вони не витісняли молитву та відпочинок. Якщо прання можна виконати напередодні, краще зробити це в суботу.

Реклама

Чи можна прати в неділю в пральній машині

Дехто вважає, що церковні обмеження стосуються лише ручної та важкої фізичної праці. Адже сучасна пральна машина фактично виконує всю роботу сама.

Однак, за поясненням Олексія Філюка, це не означає, що недільний ранок варто присвячувати домашнім клопотам. Навіть якщо достатньо лише завантажити речі та увімкнути програму, священник радить відкласти прання.

Водночас він зазначає, що після 18:00 у неділю можна повернутися до звичних домашніх справ. Тому, якщо випрати речі справді необхідно, це можна зробити ввечері.

Коли краще прати речі

Найпростіше рішення — спланувати прання заздалегідь. Якщо ви дотримуєтеся церковних традицій, випрати речі можна:

Реклама

у суботу;

після 18:00 у неділю;

у понеділок.

Таким чином не доведеться відмовлятися від необхідних домашніх справ, але водночас недільний день залишиться часом для відпочинку та духовних справ.

FAQ

Чи можна прати в неділю в пральній машині?

Священик Олексій Філюк радить не прати в неділю вранці, навіть якщо всю роботу виконує пральна машина. За його словами, ранковий час у неділю християнину краще присвятити молитві та богослужінню. Якщо прання необхідне, зайнятися ним можна після 18:00.

Чи гріх прати в неділю?

За поясненням священика, прання в неділю вранці є недоречним для християнина, оскільки цей час має бути присвячений Богові, молитві та відпочинку від повсякденної праці. Домашні справи він радить виконати в суботу, перенести на понеділок або залишити на вечір неділі.

Новини партнерів

Новини партнерів