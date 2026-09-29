"Мені легше уявити їх під обстрілами": ONUKA показала підрослих дітей та приголомшила зізнанням

ONUKA / © instagram.com/onukaofficial

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Українська співачка ONUKA Ната Жижченко показала дітей-школярів і пояснила, чому не вивозить їх із Києва попри обстріли та постійну небезпеку.

Артистка рідко ділиться сімейними моментами. Цього разу вона зробила виняток. У своєму Instagram ONUKA опублікувала фото сина та доньки. Діти нині навчаються у школі в Києві. А сама співачка зізналася, що рішення залишатися в столиці дається їй непросто. Особливо гостро це відчувається під час повітряних тривог.

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Допис Onuka / © instagram.com/onukaofficial

За словами Нати, думки про безпеку дітей повертаються до неї знову і знову. Вона розмірковує, чи не позбавляє їх таким чином можливості прожити спокійніше дитинство за кордоном. Водночас особисто для себе артистка дійшла непростого висновку.

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«Та для себе я зрозуміла: мені легше уявити їх під обстрілами, ніж в еміграції. Нікого не засуджую. Це виключно про мій досвід. Звучить жорстоко, егоїстично й ненормально. Але чесно», — написала співачка.

Onuka з дітьми / © instagram.com/onukaofficial

Onuka з дітьми / © instagram.com/onukaofficial

Onuka з дітьми / © instagram.com/onukaofficial

Окремим випробуванням для родини став навчальний рік. Діти змушені проводити чимало часу в укриттях через повітряні тривоги. Ната зазначає, що для батьків це постійне джерело напруги, адже тривале перебування в підвалах позначається і на самопочутті школярів. До того ж діти регулярно хворіють через умови, в яких їм доводиться перебувати під час небезпеки.

«Початок навчального року — це окремий стрес для всіх батьків. Довгі години в підвалах без свіжого повітря, хвороби», — поділилася ONUKA.

Onuka з дітьми / © instagram.com/onukaofficial

Onuka з дітьми / © instagram.com/onukaofficial

Onuka з дітьми / © instagram.com/onukaofficial

Утім, для самої Нати життя в умовах війни не почалося лише зі столичних обстрілів. Частину дитинства її сін та донька провели на Чернігівщині, де повітряні тривоги також могли тривати годинами. Та навіть цей досвід не робить нинішні реалії простими.

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Onuka / © instagram.com/onukaofficial

Співачка намагається втримувати внутрішню рівновагу завдяки роботі, спорту, дихальним практикам і звичайним щоденним справам. Вона не планує життя надто далеко наперед і концентрується на тому, що може зробити сьогодні: допомогти дітям з уроками, впоратися зі своїми справами та повернутися додому до вечора.

Нагадаємо, нещодавно ONUKA розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, з яким 18 років разом.

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