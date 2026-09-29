Лідер "Другої Ріки" Харчишин на тлі проблем зі здоров'ям скасовує концерт: "Хвороба забрала всі сили"

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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Лідер українського гурту «Друга Ріка», співак Валерій Харчишин через проблеми зі здоров’ям скасовує концерт.

Колектив мав виступити з симфонічним оркестром у Дніпрі 30 вересня. Однак плани довелося змінювати. Валерій Харчишин у своєму Instagram зізнався, що в нього виникли проблеми зі здоров’ям. І хоч за всі роки на сцені співакові доводилось виступати не в найкращому фізичному стані, але цього разу хвороба знесилила музиканта.

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«Маю сумні новини. Через мою хворобу ми змушені перенести концерт із симфонічним оркестром. За роки на сцені мені не раз доводилося виходити не дуже здоровим, але цього разу хвороба забрала всі сили», — зізнався артист.

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Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Однак Валерій Харчишин одразу ж і заспокоїв фанів. Виконавець запевнив, що концерт із симфонічним оркестром обов’язково відбудеться, але вже у лютому 2026 року. Однак хто не зможе прийти на нову дату, артист обіцяє повернути кошти. Валерій Харчишин запропонував ще й третій варіант. Виконавець говорить, що охочі можуть обміняти квитки та прийти на концерт «Другої Ріки» у грудні в Дніпрі.

Нагадаємо, нещодавно співачці Катерині Павленко довелося скасовувати концерти через серйозні проблеми зі здоров’ям. Виконавиця пояснила, чому взяла паузу.

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