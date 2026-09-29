Зеленський відреагував на петицію про позбавлення Потапа звання "заслуженого": що вирішив президент

Потап, Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо позбавлення одіозного репера й продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, почесного звання «Заслужений артист України».

Відповідь глави держави оприлюднили на сайті електронних петицій. Звернення, ініційоване Катериною Таран, набрало 25 895 голосів за необхідних 25 тисяч.

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У відповіді Зеленський зазначив, що звання «Заслужений артист України» є державною нагородою. За законодавством, позбавлення державної нагороди можливе, зокрема, за обвинувальним вироком суду або за рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування відповідних санкцій.

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Президент також наголосив, що матеріали щодо застосування санкцій мають містити достатні відомості та факти, які підтверджують наявність передбачених законом підстав.

Потап / © instagram.com/realpotap

З огляду на це Володимир Зеленський направив петицію прем’єр-міністру України Сергію Корецькому та тимчасово виконуючому обов’язки голови Служби безпеки України Олександру Покладу. Він попросив компетентні органи опрацювати порушене у зверненні питання відповідно до законодавства.

«З огляду на викладене згадану петицію мною надіслано Прем’єр-міністру України С.Ф. Корецькому та тимчасово виконуючому обов’язки Голови Служби безпеки України генерал-майору О.В. Покладу з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку», — йдеться у відповіді президента.

Авторка петиції просила перевірити публічну діяльність Потапенка, зокрема його висловлювання, творчість і співпрацю з представниками Росії. Водночас у самому зверненні зазначено, що проживання та професійна діяльність за межами України самі по собі не є підставою для позбавлення державної нагороди.

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Таким чином, наразі рішення про позбавлення Потапа звання «Заслужений артист України» не ухвалене — питання передали на опрацювання Кабміну та СБУ.

Нагадаємо, цього місяця, у вересні, за Потапа також взявся «Миротворець» — чому його внесли до бази та що він видав про свій виїзд з України.

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