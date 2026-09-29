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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна видали нову цинічну заяву про "СВО"

Росія демонструє відсутність намірів завершувати агресію проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Речник президента Росії Дмитро Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Кремль не планує згортати агресивні плани проти України. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про продовження війни до повного виконання завдань.

Заяву Пєскова цитують російські засоби масової пропаганди.

«РФ продовжить „СВО“ (війну проти України — ред.), щоб на 100% забезпечити свої національні інтереси», — сказав речник російського диктатора.

За словами Пєскова, представники всіх російських політичних сил позитивно оцінили значну кількість ветеранів війни серед депутатів, яких було обрано до Держдуми РФ.

Він також цинічно заявив, що ветерани, які отримали різні державні посади, заслужили повагу завдяки своєму героїзму.

Нагадаємо, раніше Кремль відкинув пропозицію США щодо обмеженого припинення вогню по енергетиці та зернових маршрутах, назвавши західні ініціативи лише риторикою. Пєсков заявив про відсутність передумов для переговорів з Києвом, підтвердивши мету домагатися повної капітуляції України на полі бою та вимагаючи приїзду президента Володимира Зеленського лише до Москви.

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