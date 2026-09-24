Володимир Путін. / © Associated Press

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У США заговорили про можливе перемир’я між Києвом і Москвою, але Кремль відкинув навіть обмежене припинення вогню по українській енергетиці. Росія зухвало відкидає усі ініціативи щодо переговорів про завершення війни, а натомість кидає нові ультиматуми.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики акцентують на тому, що заяви кремлівських високопосадовців свідчить про відверте небажання Росії брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах.

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Днями державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні має завершитися шляхом «переговорів», а не «військової перемоги» будь-якої сторони. Після час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим американський посадовець висловився, що і Росія, і Україна «висловили зацікавленість» в обмеженому припиненні вогню, що стосується постачання зерна та енергоносіїв. Водночас він наголосив: угода «не вирішить війну», але може слугувати основою для ширшої угоди.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, чи є західні пропозиції щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі лише риторикою, зухвало відповів: «Абсолютно». Таким чином, він фактично відкинув пропозицію президента Дональда Трампа щодо припинення далекобійних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Пєсков зауважив, мовляв, «фюрер» Володимир Путін готовий до двосторонньої зустрічі з Трампом, але наголосив, що мирні переговори на високому рівні між Росією, США і Україною вимагають попередньої підготовки на «експертному рівні».

Ба більше, зі слів представника Кремоя, наразі немає «передумов» для початку мирних переговорів з Києвом, і повторив давню тезу про те, що Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише у Москві.

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Водночас Володимир Путін окремо висловив впевненість у здатності своїх військ досягти всіх військових цілей Росії на полі бою. Ці цілі, наголошують в Інституті, «рівносильні повній капітуляції України».

«Заяви Пєскова і Путіна демонструють постійне небажання Кремля приймати будь-які дипломатичні пропозиції щодо припинення вогню та миру на будь-яких умовах, які не відповідають вимогам Росії щодо повної капітуляції України. Кремль постійно відмовляється коригувати свої переговорні позиції через відсутність військових успіхів, залишаючись відданим ідеї продовження війни в Україні», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, на поляг Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський заінтригував заявою про переговори. З його слів, тристороння зустріч з лідером США Дональдом Трампом і «фюрером» РФ Володимиром Путіним може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

У Кремлі, коментуючи ініціативу Трампа, заявили, що остаточне рішення про візит Путіна до США ухвалюватимуть згодом. Зауважимо, 2019-го очільник Білого дому також запрошував «фюрера» РФ до Вашингтона, проте запланований візит так і не відбувся.

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