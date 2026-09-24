Іноземців, які отримують допомогу в Польщі, попередили про перевірки: чи зачепить українців

Польща / © Associated Press

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У Польщі іноземців, які отримують допомогу за програмою «800+», додатково перевіряють через державні реєстри. Зокрема, ZUS з’ясовує, чи справді отримувач проживає у країні, а також перевіряє інформацію про тимчасовий захист і перетин кордону.

В Установі соціального страхування пояснили, що одним із ключових критеріїв є фактичне проживання в Польщі, пише InPoland.

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«Ми перевіряємо умову проживання в Польщі, зокрема, в реєстрі осіб, яким надано тимчасовий захист, який веде Прикордонна служба. Там, наприклад, реєструються дані про перетин польського кордону», — пояснили в ZUS.

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Якщо за наявними даними установа не може підтвердити виконання всіх умов, виплату можуть тимчасово призупинити.

Водночас це не означає автоматичної втрати права на допомогу. Заявнику потрібно надати пояснення та документи, які підтверджують виконання необхідних вимог.

У такому разі ZUS сам зв’язується з отримувачем і повідомляє, які саме документи потрібно подати. Якщо всі умови буде підтверджено, виплату поновлять із того місяця, коли її призупинили.

Перевірити статус допомоги та отримати запити від ZUS можна через особистий кабінет eZUS.

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Українці вже стикалися з масовим призупиненням виплат

Раніше українці в Польщі почали масово повідомляти про призупинення щомісячної допомоги «800+» на дітей.

У соцмережах батьки писали, що отримували повідомлення від ZUS через розбіжності в даних Прикордонної служби. Йшлося, зокрема, про невідповідності щодо дат або самого факту перетину кордону.

Водночас подібні листи отримували навіть батьки дітей, які народилися в Польщі, мають статус UKR і не виїжджали з країни.

За словами тих, хто звертався до ZUS, їм радили подати заяву у довільній формі та підтвердити, що дитина постійно перебувала в Польщі.

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Серед отримувачів допомоги також припускали, що причиною масових повідомлень міг бути технічний збій. У ZUS заявляли, що з’ясовують обставини ситуації.

Українці за кордоном — останні новини

Водночас у Польщі змінюється ставлення до українських біженців. За даними опитувань CBOS, 52% поляків виступають проти прийому нових біженців з України.

The Guardian серед причин називав втому від війни, історичні суперечки, російську дезінформацію, а також те, що українці дедалі активніше інтегруються в економіку Польщі, відкривають бізнес і стають конкурентами на ринку праці та послуг.

Видання зазначало, що польське суспільство виявилося не повністю готовим до того, що українці перестануть сприйматися лише як отримувачі допомоги і стануть самостійними учасниками економічного та суспільного життя країни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував польському колезі Каролю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності, але наголосив, що прагне розвивати відносини з Польщею, спираючись на повагу.

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