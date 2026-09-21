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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
794
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1 хв

Кулеба сказав, що мають робити українці за кордоном, які не збираються повертатися додому

Дмитро Кулеба закликав українців за кордоном іти в європейську політику.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, які вирішили залишитися жити за кордоном, активніше брати участь у політичному житті країн перебування.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю зі своєю дружиною Світланою Павелецькою.

«Я завжди кажу українцям, які живуть за кордоном: якщо ви вже вирішили там залишитися, то ставайте політичною силою. Ідіть у політику. Моя теза полягає в тому, що я хочу, аби протягом щонайбільше 30 років прем’єр-міністром чи президентом якоїсь європейської країни стала людина українського походження — людина з українським корінням», — підкреслив ексголова МЗС.

За його словами, формування впливового українського лобі та висунення представників діаспори на ключові державні посади в європейських країнах є важливим кроком для тривалого посилення позицій України на міжнародній арені.

Раніше українка відверто розповіла про життя в Іспанії і що варто знати перед переїздом.

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