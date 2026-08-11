"Війна набула тотального характеру, і нам у цьому жити": Кулеба сказав, чого очікувати восени та взимку

Дмитро Кулеба розповів про удари по цивільній інфраструктурі та наслідки для якості життя / © Associated Press

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Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має готуватися до повторення складної зими, оскільки війна дедалі більше охоплює цивільну інфраструктуру.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Сергію Пейчеву.

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Відповідаючи на запитання, до чого українцям готуватися восени та взимку з огляду на удари по портовій та іншій інфраструктурі, Кулеба спрогнозував повторення складних умов попередньої зими.

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«Ну, як мінімум до повторення тієї зими. Але дивіться, коли війна заходить системно на ураження цілей цивільної інфраструктури: ми б’ємо їхні склади, вони б’ють наші склади. Далі вони вибивають наші заправки. Ми їм вибиваємо НПЗ, вони нам — заправки», — сказав Кулеба.

За його словами, такі атаки безпосередньо впливають на повсякденне життя українців.

«От в новинах уже було, що на трасі Харків-Полтава немає жодної заправки. Це ж впливає на якість життя в умовах війни. Безпосередньо впливає», — зазначив колишній глава МЗС.

Кулеба наголосив, що Україні доведеться адаптуватися до ситуації, за якої цивільна інфраструктура стає системною ціллю війни.

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«І ми маємо просто до цього готуватись, що війна перейшла в такий тотальний характер, коли цивільна інфраструктура знищується цілеспрямовано, і нам в цьому жити», — заявив він.

За оцінкою Кулеби, восени та взимку українцям варто бути готовими не лише до можливого повторення проблем попереднього опалювального сезону, а й до подальшого впливу війни на транспортну та паливну інфраструктуру.

Нагадаємо, російська армія продовжуватиме масовані обстріли України, зокрема Києва. А швидкого рішення для посилення системи протиповітряної оборони чи протидії керованим авіабомбам (КАБам) зараз немає.

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