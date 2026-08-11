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"Життя варте більше, ніж електричка": в УЗ пояснили, як діяти на вокзалах під час тривоги
«Укрзалізниця» закликала пасажирів залишати перони і вокзали під час тривог — ворог б’є по залізничній інфраструктурі.
Після того, як 8 людей загинули на залізничній станції в Броварському районі «Укрзалізниця» закликала пасажирів не залишатися на станціях під час повітряної тривоги.
Заяву «Укрзалізниці» передає Київська обласна військова адміністрація.
У КОВА наголошують, що під час масованих ворожих атак перебування на залізничних об’єктах є небезпечним. Пасажирів попереджають, що в разі оголошення тривоги чи загрози обстрілу необхідно негайно переходити до укриттів або відходити на безпечну відстань.
Рекомендовані дії під час перебування на станції/платформі у разі оголошення повітряної тривоги:
негайно залишити приміщення вокзалу, перони й платформи та прослідувати до найближчого укриття;
у разі відсутності облаштованого укриття поблизу — використати особливості рельєфу, канави або бетонні конструкції поза межами залізничного полотна;
утримуватися від перебування поруч із рухомим складом;
уникати перебування поруч зі скляними фасадами вокзалів, табло та лініями електропередач високої напруги.
Під час перебування в поїзді під час безпекової зупинки:
чітко дотримуватися вказівок залізничників;
у разі отримання команди на евакуацію одразу залишити вагон, уникати паніки та слідувати у безпечне місце подалі від колій та контактної мережі;
не перебувати у скупченні людей.
«Під час масованих атак рух у регіонах, які можуть стати ціллю, оперативно спиняється з міркувань безпеки. Хай там як, життя точно вартує більше, аніж можливість пропустити електричку», — додали в УЗ.
Раніше повідомлялося, що вночі 5 серпня вісім людей загинули на залізничній платформі під Броварами. Під час атаки на регіон люди перебували на станції Квітневе.
Нагадаємо, 6 серпня російська армія атакувала також місто Лозова на Харківщині. Російський снаряд влучив у вагон потяга біля вокзалу. Пошкоджено будівлю вокзалу. Є загиблі.