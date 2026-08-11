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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Несподіваний подарунок для України: астролог ошелешив передбаченням про День Незалежності

Астролог Влад Росс зробив передбачення про несподіваний подарунок на День Незалежності України.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Влад Росс

Влад Росс / © ТСН

Відомий український астролог Влад Росс зробив передбачення про День Незалежності України. Він переконаний, що після цього дня можуть з’явитися антибалістичні ракети.

Про це він розповів у коментарі «Астрофеномен».

Влад Росс зазначив, що з точки зору астрології, Росії ніколи не вдасться перемогти у війні проти України.

«Нашій державі виповнюється 35 років. Зараз цикл Білого місяця. А Білий місяць у натальній карті завжди показує людині, чи правильним шляхом вона йде. Зараз ми намагаємось відбитись від бісів, а тому Білий місяць нам допомагає. Я вас запевняю, що після 24 серпня до нас приїде десь сотня протибалістичних ракет. Цикл Білого місяця не дасть ворогу знищити Україну», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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