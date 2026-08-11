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- Астрологія
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Несподіваний подарунок для України: астролог ошелешив передбаченням про День Незалежності
Астролог Влад Росс зробив передбачення про несподіваний подарунок на День Незалежності України.
Відомий український астролог Влад Росс зробив передбачення про День Незалежності України. Він переконаний, що після цього дня можуть з’явитися антибалістичні ракети.
Про це він розповів у коментарі «Астрофеномен».
Влад Росс зазначив, що з точки зору астрології, Росії ніколи не вдасться перемогти у війні проти України.
«Нашій державі виповнюється 35 років. Зараз цикл Білого місяця. А Білий місяць у натальній карті завжди показує людині, чи правильним шляхом вона йде. Зараз ми намагаємось відбитись від бісів, а тому Білий місяць нам допомагає. Я вас запевняю, що після 24 серпня до нас приїде десь сотня протибалістичних ракет. Цикл Білого місяця не дасть ворогу знищити Україну», — сказав Влад Росс.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.