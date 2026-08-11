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Категория
Астрология
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Неожиданный подарок для Украины: астролог поразил предсказанием о Дне Незалежности

Астролог Влад Росс сделал предсказание о неожиданном подарке ко Дню Незалежности Украины.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Влад Росс

Влад Росс / © ТСН

Известный украинский астролог Влад Росс сделал предсказание о Дне Незалежности Украины. Он убежден, что после этого дня могут появиться антибаллистические ракеты.

Об этом он рассказал в комментарии для «Астрофеномен».

Влад Росс отметил, что с точки зрения астрологии России никогда не удастся победить в войне против Украины.

«Нашему государству исполняется 35 лет. Сейчас цикл Белой луны. А Белая луна в натальной карте всегда показывает человеку, по правильному ли пути он идет. Сейчас мы пытаемся отбиться от бесов, и поэтому Белая луна нам помогает. Я вас уверяю, что после 24 августа к нам прибудет около сотни антибаллистических ракет. Цикл Белой луны не позволит врагу уничтожить Украину», — сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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