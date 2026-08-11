Украину накрывает двойной удар стихии и опасность: синоптики предупредили, какие города зацепит (карта)

Погода в Украине 12 августа / © Pixabay

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В среду, 12 августа, большая часть Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Его облачность зафиксировали спутники над западными регионами. Украину накроет двойной удар стихии. Рассказываем, какой будет погода 12 августа во всех областях.

Об этом сообщают местные Укргидрометцентры и синоптик Наталья Диденко.

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Погода 12 августа в Украине от Наталки Диденко

Наталья Диденко сообщила, что из-за смены воздушных масс жара наконец-то отступит. Днем столбики термометров будут показывать комфортные +21…+26 °C. Жара будет держаться только на юге и юго-востоке, где прогнозируется до +28…+31 °C.

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Атмосферный фронт принесет кратковременные грозовые дожди вечером 11 августа и в ночь на среду, 12 августа. Однако днем 12 августа во всех областях будет преобладать сухая погода без существенных осадков.

В столице ожидается дождь 11 августа и ночью. 12 августа в Киеве прогнозируют ослабление жары до +23 градусов. Комфортные температуры задержатся в Украине на несколько дней, но уже с выходных жара снова начнет возвращаться.

Погода от Укргидрометцентра в Украине 12 августа

В среду, 12 августа, в Украине будет переменная облачность и преимущественно сухая погода. По данным Укргидрометцентра, существенных осадков на большинстве территории страны не ожидается, и лишь днем на юго-востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Температурный режим будет несколько отличаться в зависимости от региона. В большинстве областей ночью воздух охладится до +12…+17 °C, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных +21…+26 °C.

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В южных и восточных областях задержится летнее тепло: ночью ожидается +18…+23 °C, а днем воздух прогреется до +28…+33 °C.

Ветер в течение суток будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с.

© Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В Украине 12 августа объявили о высоком риске возгораний на открытых территориях. По данным синоптиков, 12 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет удерживаться на большинстве территории страны. Исключением станет только Черкасская область.

© Укргидрометцентр

Впрочем, уже в четверг, 13 августа, ситуация усложнится, и чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать практически по всей стране.

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Погода в Киеве 12 августа

По данным Укргидрометцентра, 12 августа в Киевской области и в столице ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют сухую и комфортную погоду. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с.

Ночная температура в области составит +12…+17 °C, а днем воздух прогреется до +21…+26 °C. В столице ночью столбики термометров будут показывать +15…+17 °C, а днем ожидается около +25 °C.

Какая будет погода во Львове 12 августа

Во Львовском региональном центре гидрометеорологии сообщили, что 12 августа погода во Львове и области будет с переменной облачностью и без осадков.

Синоптики прогнозируют сухую и спокойную погоду, но водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах: ночью и утром возможен слабый туман с ухудшением видимости до 500–1000 метров.

Ветер в течение дня будет менять направление с северо-западного на северо-восточное, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью опустится до +7…+12 °C, а днем прогреется до +20…+25 °C тепла. Во Львове ночные столбики термометров будут показывать +9…+11 °C, а днем — приятные +22…+24 °C.

Прогноз погоды в Днепре на 12 августа

В среду, 12 августа, в Днепропетровской и областном центре будет преобладать переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то днем по региону местами пройдут небольшие кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха в области ночью будет +15…+20 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 °C. В Днепре ночью будет достаточно тепло — +18…+20 °C, а днем воздух прогреется до +26…+28 °C.

Об этом сообщили в гидрометеорологическом центре Днепропетровской и Донецкой областей.

Погода Харьков 12 августа

12 августа в Харьковской области и в самом Харькове будет переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, так что погода будет оставаться сухой.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура по области составит +16…+21 °C, а днем воздух прогреется до +24…+29 °C. В Харькове ночью столбики термометров опустятся до +18…+20 °C, а днем ожидаются комфортные +25…+27 °C.

Об этом сообщили в гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Погода в Одессе 12 августа

В гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей пишут, что 12 августа в Одесской области и Одессе будет переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а на дорогах области будет сохраняться хорошая видимость.

Температура воздуха в Одесской области ночью будет колебаться в пределах +18…+23 °C, а днем будет держаться жара до +27…+32 °C. В Одессе ночью температура воздуха снизится до +20…+22°C. Днем воздух прогреется до +27…+29 °C.

Температура моря останется комфортной — +23…+24 °C.

Какой может быть зима 2027 года

Напомним, погода в Украине зимой может развиваться по двум основным сценариям — сухой мороз или теплая и влажная погода с оттепелями, базирующаяся на сезонных прогнозах Copernicus Climate Data Store.

Первый сценарий подразумевает образование мощного антициклона, который заблокирует влагу из Атлантики и приведет к долгим морозам без существенных осадков.

Второй сценарий связан с активными атлантическими циклонами, которые принесут влагу, ветреную погоду с частыми оттепелями, дождями и колебаниями температуры около нуля. Конечный характер зимы зависит от расположения и стойкости атмосферных центров.

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