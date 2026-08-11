Україну накриває подвійний удар стихії та небезпека: синоптики попередили, які міста зачепить (мапа)

Погода в Україні 12 серпня / © Pixabay

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У середу, 12 серпня, більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Його хмарність уже зафіксували супутники над західними регіонами. Україну накриє подвійний удар стихії. Розповідаємо, якою буде погода 12 серпня в усіх областях.

Про це повідомляють місцеві Укргідрометцентри та синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода 12 серпня в Україні від Наталки Діденко

Наталка Діденко повідомила, що через зміну повітряних мас спека нарешті відступить. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +21…+26 °C. Спека триматиметься лише на півдні та південному сході, де прогнозують до +28…+31 °C.

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Атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі ввечері 11 серпня та в ніч проти середи, 12 серпня. Проте вдень 12 серпня в усіх областях переважатиме суха погода без істотних опадів.

У столиці дощ очікується ввечері 11 серпня та уночі. 12 серпня у Києві прогнозують послаблення спеки до +23 градусів. Комфортні температури затримаються в Україні на кілька днів, проте вже з вихідних спека знову почне повертатися.

Погода від Укргідрометцентру в Україні 12 серпня

У середу, 12 серпня, в Україні утримуватиметься мінлива хмарність та переважно суха погода. За даними Укргідрометцентру, істотних опадів на більшості території країни не очікується, і лише вдень на південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температурний режим дещо відрізнятиметься залежно від регіону. У більшості областей уночі повітря прохолоне до +12…+17 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +21…+26 °C.

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Водночас у південних і східних областях затримається літнє тепло: вночі очікується +18…+23 °C, а вдень повітря прогріється до +28…+33 °C.

Вітер протягом доби дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.

© Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

В Україні 12 серпня оголосили про високий ризик займань на відкритих територіях. За даними синоптиків, 12 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься на більшості території країни. Винятком стане лише Черкаська область.

© Укргідрометцентр

Утім, уже в четвер, 13 серпня, ситуація ускладниться, і надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме практично по всій країні.

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Погода у Києві 12 серпня

За даними Укргідрометцентру, 12 серпня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Синоптики прогнозують суху та відносно комфортну погоду. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.

Нічна температура в області становитиме +12…+17 °C, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °C. У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть +15…+17 °C, а вдень очікується близько +25 °C.

Якою буде погода у Львові 12 серпня

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 12 серпня погода у Львові та області буде з мінливою хмарністю та без опадів.

Синоптики прогнозують суху та спокійну погоду, проте водіям і пішоходам варто бути уважнішими на дорогах: уночі та вранці можливий слабкий туман із погіршенням видимості до 500–1000 метрів.

Вітер протягом дня змінюватиме напрямок із північно-західного на північно-східний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря в області вночі опуститься до +7…+12 °C, а вдень прогріється до +20…+25 °C тепла. У Львові нічні стовпчики термометрів показуватимуть +9…+11 °C, а вдень — приємні +22…+24 °C.

Прогноз погоди у Дніпрі на 12 серпня

У середу, 12 серпня, на Дніпропетровщині та в обласному центрі переважатиме мінлива хмарність. Якщо ніч мине без опадів, то вдень регіоном місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

Температура повітря в області вночі становитиме +15…+20 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 °C. У Дніпрі вночі буде доволі тепло — +18…+20 °C, а вдень повітря прогріється до +26…+28 °C.

Про це повідомили у гідрометеорологічному центрі Дніпропетровської та Донецької областей.

Погода Харків 12 серпня

12 серпня на Харківщині та в самому Харкові утримуватиметься мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують, тож погода залишатиметься сухою.

Вітер буде з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура по області становитиме +16…+21 °C, а вдень повітря прогріється до +24…+29 °C. У Харкові вночі стовпчики термометрів опустяться до +18…+20 °C, а вдень очікуються комфортні +25…+27 °C.

Про це повідомили у гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Погода в Одесі 12 серпня

У гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів пишуть, що 12 серпня на Одещині та в Одесі буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, а на автошляхах області зберігатиметься хороша видимість.

Температура повітря в Одеській області вночі коливатиметься в межах +18…+23 °C, а вдень утримуватиметься спека до +27…+32 °C. В Одесі вночі температура повітря знизиться до +20…+22 °C. Удень повітря прогріється до +27…+29 °C.

Температура моря залишиться комфортною — +23…+24 °C.

Якою може бути зима 2027

Нагадаємо, погода в Україні взимку може розвиватися за двома основними сценаріями — сухий мороз або тепла й волога погода з відлигами, що базується на сезонних прогнозах Copernicus Climate Data Store.

Перший сценарій передбачає утворення потужного антициклону, який заблокує вологу з Атлантики та призведе до тривалих морозів без істотних опадів.

Другий сценарій пов’язаний з активними атлантичними циклонами, які принесуть вологу, вітряну погоду з частими відлигами, дощами та коливаннями температури біля нуля. Кінцевий характер зими залежить від розташування та стійкості атмосферних центрів.

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