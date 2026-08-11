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Україну накриває подвійний удар стихії та небезпека: синоптики попередили, які міста зачепить (мапа)
У середу, 12 серпня, спека в більшості областей України відступить, а температура опуститься до комфортних +21…+26 °C. Водночас південь і південний схід матимуть найтеплішу погоду.
У середу, 12 серпня, більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Його хмарність уже зафіксували супутники над західними регіонами. Україну накриє подвійний удар стихії. Розповідаємо, якою буде погода 12 серпня в усіх областях.
Про це повідомляють місцеві Укргідрометцентри та синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 12 серпня в Україні від Наталки Діденко
Наталка Діденко повідомила, що через зміну повітряних мас спека нарешті відступить. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +21…+26 °C. Спека триматиметься лише на півдні та південному сході, де прогнозують до +28…+31 °C.
Атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі ввечері 11 серпня та в ніч проти середи, 12 серпня. Проте вдень 12 серпня в усіх областях переважатиме суха погода без істотних опадів.
У столиці дощ очікується ввечері 11 серпня та уночі. 12 серпня у Києві прогнозують послаблення спеки до +23 градусів. Комфортні температури затримаються в Україні на кілька днів, проте вже з вихідних спека знову почне повертатися.
Погода від Укргідрометцентру в Україні 12 серпня
У середу, 12 серпня, в Україні утримуватиметься мінлива хмарність та переважно суха погода. За даними Укргідрометцентру, істотних опадів на більшості території країни не очікується, і лише вдень на південному сході місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
Температурний режим дещо відрізнятиметься залежно від регіону. У більшості областей уночі повітря прохолоне до +12…+17 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +21…+26 °C.
Водночас у південних і східних областях затримається літнє тепло: вночі очікується +18…+23 °C, а вдень повітря прогріється до +28…+33 °C.
Вітер протягом доби дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.
Попередження про пожежну небезпеку
В Україні 12 серпня оголосили про високий ризик займань на відкритих територіях. За даними синоптиків, 12 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься на більшості території країни. Винятком стане лише Черкаська область.
Утім, уже в четвер, 13 серпня, ситуація ускладниться, і надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме практично по всій країні.
Погода у Києві 12 серпня
За даними Укргідрометцентру, 12 серпня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність без опадів. Синоптики прогнозують суху та відносно комфортну погоду. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.
Нічна температура в області становитиме +12…+17 °C, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °C. У столиці вночі стовпчики термометрів показуватимуть +15…+17 °C, а вдень очікується близько +25 °C.
Якою буде погода у Львові 12 серпня
У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 12 серпня погода у Львові та області буде з мінливою хмарністю та без опадів.
Синоптики прогнозують суху та спокійну погоду, проте водіям і пішоходам варто бути уважнішими на дорогах: уночі та вранці можливий слабкий туман із погіршенням видимості до 500–1000 метрів.
Вітер протягом дня змінюватиме напрямок із північно-західного на північно-східний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.
Температура повітря в області вночі опуститься до +7…+12 °C, а вдень прогріється до +20…+25 °C тепла. У Львові нічні стовпчики термометрів показуватимуть +9…+11 °C, а вдень — приємні +22…+24 °C.
Прогноз погоди у Дніпрі на 12 серпня
У середу, 12 серпня, на Дніпропетровщині та в обласному центрі переважатиме мінлива хмарність. Якщо ніч мине без опадів, то вдень регіоном місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.
Температура повітря в області вночі становитиме +15…+20 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 °C. У Дніпрі вночі буде доволі тепло — +18…+20 °C, а вдень повітря прогріється до +26…+28 °C.
Про це повідомили у гідрометеорологічному центрі Дніпропетровської та Донецької областей.
Погода Харків 12 серпня
12 серпня на Харківщині та в самому Харкові утримуватиметься мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують, тож погода залишатиметься сухою.
Вітер буде з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура по області становитиме +16…+21 °C, а вдень повітря прогріється до +24…+29 °C. У Харкові вночі стовпчики термометрів опустяться до +18…+20 °C, а вдень очікуються комфортні +25…+27 °C.
Про це повідомили у гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
Погода в Одесі 12 серпня
У гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів пишуть, що 12 серпня на Одещині та в Одесі буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, а на автошляхах області зберігатиметься хороша видимість.
Температура повітря в Одеській області вночі коливатиметься в межах +18…+23 °C, а вдень утримуватиметься спека до +27…+32 °C. В Одесі вночі температура повітря знизиться до +20…+22 °C. Удень повітря прогріється до +27…+29 °C.
Температура моря залишиться комфортною — +23…+24 °C.
Якою може бути зима 2027
Нагадаємо, погода в Україні взимку може розвиватися за двома основними сценаріями — сухий мороз або тепла й волога погода з відлигами, що базується на сезонних прогнозах Copernicus Climate Data Store.
Перший сценарій передбачає утворення потужного антициклону, який заблокує вологу з Атлантики та призведе до тривалих морозів без істотних опадів.
Другий сценарій пов’язаний з активними атлантичними циклонами, які принесуть вологу, вітряну погоду з частими відлигами, дощами та коливаннями температури біля нуля. Кінцевий характер зими залежить від розташування та стійкості атмосферних центрів.