- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1439
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода різко зміниться вже 12 серпня: де в Україні стане прохолодніше
У середу, 12 серпня, спека відступить у більшості областей України. За прогнозом Наталії Діденко, комфортніша погода протримається кілька днів, а від вихідних високі температури повернуться.
У середу, 12 серпня, більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, через що спека послабне.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, у більшості областей температура повітря знизиться до +21…+26 градусів. Водночас на півдні та південному сході ще буде спекотно — близько +28…+31 градуса.
«Завтра, 12-го серпня, більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тому сьогоднішня спека послабне в середу до +21…+26 градусів», — зазначила Діденко.
Увечері 11 серпня та найближчої ночі атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі. Однак уже вдень 12 серпня істотних опадів в Україні не прогнозується.
Якою буде погода у Києві
У столиці дощ можливий увечері 11 серпня та вночі. Вдень у середу буде сухо та сонячно, температура знизиться приблизно до +23 градусів.
«У Києві також дощ благодатний можливий сьогодні ввечері та найближчої ночі, вдень 12-го серпня буде розкішна погода, очікується послаблення спеки до +23 градусів та сонечко з білими хмарками», — написала синоптикиня.
За прогнозом Діденко, комфортна погода протримається в Україні кілька днів, однак уже з вихідних спека знову почне повертатися.
Раніше ми писали про те, що Україні загрожує дефіцит води. Через аномальне потепління, зміну характеру опадів та руйнування Каховського водосховища рівень водного стоку в річках України може впасти на 25%, піддавши найбільшому ризику південні та східні області країни.