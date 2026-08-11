Погода різко зміниться вже 12 серпня: де в Україні стане прохолодніше

Більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту / © Наталія Діденко / Facebook

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У середу, 12 серпня, більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту, через що спека послабне.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її словами, у більшості областей температура повітря знизиться до +21…+26 градусів. Водночас на півдні та південному сході ще буде спекотно — близько +28…+31 градуса.

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«Завтра, 12-го серпня, більша частина України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тому сьогоднішня спека послабне в середу до +21…+26 градусів», — зазначила Діденко.

Увечері 11 серпня та найближчої ночі атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі. Однак уже вдень 12 серпня істотних опадів в Україні не прогнозується.

Якою буде погода у Києві

У столиці дощ можливий увечері 11 серпня та вночі. Вдень у середу буде сухо та сонячно, температура знизиться приблизно до +23 градусів.

«У Києві також дощ благодатний можливий сьогодні ввечері та найближчої ночі, вдень 12-го серпня буде розкішна погода, очікується послаблення спеки до +23 градусів та сонечко з білими хмарками», — написала синоптикиня.

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За прогнозом Діденко, комфортна погода протримається в Україні кілька днів, однак уже з вихідних спека знову почне повертатися.

Раніше ми писали про те, що Україні загрожує дефіцит води. Через аномальне потепління, зміну характеру опадів та руйнування Каховського водосховища рівень водного стоку в річках України може впасти на 25%, піддавши найбільшому ризику південні та східні області країни.

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