На Україну сунуть різке похолодання та небезпека: синоптики забили на сполох і назвали дати (мапа)

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 серпня / © pexels.com

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Цими вихідними спека в Україні почне спадати, поступившись місцем довгоочікваній прохолоді майже у всіх регіонах. Проте зміна погоди супроводжуватиметься дощами з грозами, а висока температура ще день зберігатиметься на півдні та сході.

Детальніше про погоду в Україні 8 серпня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що 8 серпня спека в Україні почне відступати, однак високі показники температури повітря зберігатимуться лише на півдні та сході.

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«А вже 9-го серпня дихати легко свіжим повітрям можна повсюди в Україні», — повідомляє Діденко.

За словами очільника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, 8 серпня на Черкащині ще дощитиме через атмосферний фронт, але з Балтики прийде легке похолодання. Удень буде +25…+30 градусів тепла, вночі очікується від +18 до +23 градусів тепла.

Водночас він наголошує, що 8 серпня у Черкасах та області оголосили жовтий рівень небезпеки: очікуються грози, а подекуди град і сильний вітер до 17–22 м/с.

Постригань також зауважує, що у вже неділю, 9 серпня, погода заспокоїться. Дощі припиняться, спека спаде, а температура стане дуже комфортною: очікується від +15 до +20 градусів тепла уночі та +23…+28 градусів тепла удень.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують 8 серпня хмарну погоду із проясненнями. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +18 до +23 градусів тепла, в західних областях від +14 до +19 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 градусів тепла. На півдні та південному сході країни зберігатиметься сильна спека — там температура повітря коливатиметься в межах від +35 до +37 градусів тепла.

Погода в Україні 8 серпня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 серпня.

«08 серпня в Україні грози; вночі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі; вдень, крім західних та більшості північних областей, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

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В Україні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали в Україні 8 серпня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Київській області та місті Києві 8 серпня буде хмарно із проясненнями. Вночі пройдуть помірні, місцями значні, дощі із грозами. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля.

У Києві вночі очікується близько +20 градусів тепла, вдень буде від +25 до +27 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 8 серпня погоду визначатиме східна периферія антициклону над Європою. Синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів тепла.

У Львові температура вночі коливатиметься в межах +12…+14 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 8 серпня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень будуть короткочасні дощі, місцями із грозами, в окремих районах можливий град.

Вітер очікується північно-східний, який дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, вдень під час грози місцями ймовірні шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +18 до +23 градусів тепла;

вдень від +31 до +36 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +21 до +23 градусів тепла;

вдень очікується від +33 до +35 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та місті Одеса 8 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Якщо ніч пройде без істотних опадів, то вдень ймовірні короткочасні дощі із грозами. Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, вдень під час грози ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +19 до +24 градусів тепла, вдень очікується від +31 до +36 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +22 до +24 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +34 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +24 до +25 градусів тепла.

Погода у Харкові

У суботу, 8 серпня, на Харківщині та в самому Харкові очікується хмарна погода. Якщо ніч мине майже без опадів, то вдень регіон накриють короткочасні, а місцями й значні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7- 12 м/с.

Вночі по області очікується від +19 до +24 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +31…+36 градусів вище нуля. У Харкові нічна температура становитиме +21…+23 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +33…+35 градусів тепла.

Нагадаємо, через глобальну зміну клімату українські зими стають дедалі теплішими, а плюсова температура на новорічні свята перетворюється на звичну норму. При цьому кліматологи попереджають, що холодна пора року не зникне повністю, проте стане набагато менш передбачуваною та нестабільною.

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