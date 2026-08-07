Гречка — український суперфуд / © Credits

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Звична з дитинства гречка може бути чимось значно більшим, ніж просто гарнір. Лікар Юрій Габорець розповів, чому ця крупа корисна для серця, кишківника, судин і навіть контролю рівня цукру в крові. Адже за її скромним виглядом ховається справжній поживний склад.

Енергія без різких стрибків цукру

Одна з головних переваг гречки — складні вуглеводи. Вони повільно засвоюються організмом, поступово вивільняють енергію та допомагають довше залишатися ситими. Саме тому гречка може бути хорошим вибором для людей, які контролюють рівень цукру у крові. Вона має нижче глікемічне навантаження порівняно з багатьма швидкими вуглеводами, а клітковина у її складі додатково підтримує нормальний обмін речовин.

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Клітковина для кишківника і магній для серця

Гречка багата на харчові волокна, які є важливими для здоров’я кишкової мікрофлори. Клітковина допомагає підтримувати баланс корисних бактерій у кишківнику та сприяє нормальному травленню.

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Ще один цінний компонент гречки — магній. Цей мінерал необхідний для нормальної роботи серцево-судинної системи, допомагає підтримувати здоровий тонус судин і може позитивно впливати на рівень артеріального тиску.

Без глютену та з потужним набором корисних речовин

Попри назву, гречка не є злаковою культурою у звичному розумінні та природно не містить глютену. Саме тому вона підходить людям, які уникають цього білка у раціоні. У складі гречки є:

вітаміни групи B

залізо

магній

амінокислоти

антиоксиданти

флавоноїди, зокрема рутин

Рутин — один із найцінніших компонентів гречки, він допомагає зміцнювати стінки кровоносних судин і підтримувати їхню еластичність.

Судини та холестерин

Регулярне вживання гречки може позитивно впливати на ліпідний обмін, зокрема допомагати підтримувати нормальний рівень холестерину.

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Завдяки вмісту заліза ця крупа також може бути корисною частиною раціону за схильності до дефіциту цього мінералу. Однак за анемії важливо пам’ятати, що сама гречка не замінює лікування, лише може доповнювати повноцінне харчування.

Також у ній містяться фолієві сполуки, важливі для багатьох процесів в організмі.

Як їсти гречку

Лікар наголошує, що навіть найкорисніший продукт не варто їсти у надмірній кількості. Оптимально поєднувати гречку з іншими продуктами:

нежирним м’ясом або рибою

овочами

зеленню

корисними жирами

Так страва буде більш збалансованою за складом білків, жирів і вуглеводів. Перед приготуванням гречку бажано кілька разів добре промити, це допоможе видалити можливі залишки пилу, домішок або сліди оброблення.

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Для різноманітності її можна використовувати не лише як гарнір. Наприклад, гречана каша без цукру може стати хорошим варіантом сніданку, особливо у поєднанні з горіхами, ягодами чи кисломолочними продуктами.

Гречка — це приклад продукту, який не потребує модних назв чи дорогих добавок, щоб бути корисним. У ній поєднуються клітковина, мінерали, рослинний білок, антиоксиданти та важливі мікроелементи. Головний секрет — не робити її єдиною основою раціону, а використовувати як частину різноманітного харчування. Тоді звичайна тарілка гречки може стати не просто знайомою стравою з дитинства, а справжньою підтримкою для організму.

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