Спека б'є по ногах набряками та судомами: як швидко полегшити стан і відновити судини

Через спеку ноги можуть набрякати / © Credits

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Наприкінці спекотного дня багато людей відчувають нестерпну важкість у ногах, помічають набряклість щиколоток або навіть прокидаються від раптового болючого спазму в литках. Такі неприємні явища виникають через те, що під впливом високих температур кровоносні судини розширюються, а кровообіг у нижніх кінцівках суттєво сповільнюється.

Про це пише EgészségKalauz.

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Як полегшити стан у домашніх умовах

Щоб швидко зняти напруженість після довгого дня, експерти радять не ігнорувати прості фізичні методи відновлення, які чудово стимулюють кровообіг. Для ефективного полегшення симптомів достатньо дотримуватися кількох базових правил домашнього догляду:

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Регулярна гімнастика: навіть сидячи за столом, корисно перекочувати стопи з п’яти на носок, щоб активізувати м’язову помпу.

Водний баланс: необхідно пити багато чистої води та стежити за рівнем магнію і калію, дефіцит яких провокує судоми.

Охолодження та позиція: наприкінці дня корисно полежати з піднятими вище рівня серця ногами і прийняти прохолодний душ, у напрямку від щиколоток догори.

Якщо базові фізичні методи не приносять бажаного полегшення, на допомогу приходять клінічно перевірені аптечні засоби та рослинні екстракти. Препарати для внутрішнього прийому на основі діосміну та гесперидину ефективно підвищують тонус вен і зменшують проникність капілярів, знімаючи внутрішнє запалення.

Для місцевого знеболення фармацевти рекомендують використовувати охолоджувальні гелі з ментолом або креми на основі гепарину, які покращують мікроциркуляцію крові. Чудові результати також демонструють мазі з екстрактом кінського каштана (есцином), що мають визнані судинозахисні та протинабрякові властивості.

Хто перебуває у зоні найбільшого ризику

Хоча літня спека здатна викликати тимчасовий дискомфорт практично в кожного, існують певні категорії людей, для яких проблема набряків є особливо гострою. Спадкова схильність до варикозного розширення вен, вікові зміни еластичності судин, а також гормональні перебудови під час вагітності значно підвищують імовірність застою крові.

Величезним навантаженням для венозної системи стає зайва вага та малорухливий спосіб життя, особливо якщо людина працює по 8–10 годин в одному положенні, без сміни пози. Крім того, у зоні підвищеного ризику перебувають мандрівники, оскільки тривала відсутність руху під час поїздок в автомобілі чи перельотів створює ідеальні умови для порушення кровообігу.

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Коли набряки потребують візиту до лікаря

Незважаючи на те, що літня важкість у ногах зазвичай є цілком нешкідливою фізіологічною реакцією, категорично заборонено займатися самолікуванням у разі появи небезпечних симптомів. Негайно зверніться до лікаря, якщо помітили такі тривожні симптоми:

раптовий і сильний набряк лише однієї ноги (типова ознака тромбозу глибоких вен);

виражене почервоніння, відчуття жару або зміна кольору шкіри на кінцівці;

нестерпний біль, оніміння або раптова м’язова слабкість;

часті нічні судоми, які можуть свідчити про діабет, хвороби нирок чи порушення обміну речовин.

Під час огляду лікар-ангіолог або судинний хірург збере детальний анамнез, перевірить, які медикаменти ви приймаєте, та призначить специфічні лабораторні аналізи. Найбільш інформативним методом діагностики в таких випадках є доплерографічне ультразвукове дослідження, яке безболісно та точно оцінює стан вен і роботу клапанів.

Для пацієнтів із хронічною венозною недостатністю спеціалісти часто підбирають медичні компресійні панчохи, які створюють правильний тиск на гомілку і допомагають крові підніматися до серця. Такі вироби необхідно одягати ще зранку, доки набряк не встиг сформуватися, проте ступінь компресії має визначати винятково фахівець.

Аби запобігти прогресуванню хвороби, медики наполегливо радять ввести у свою рутину регулярні та помірні фізичні навантаження, такі як плавання, скандинавська ходьба чи спокійна їзда на велосипеді. Також вкрай важливо відмовитися від куріння, збагатити раціон клітковиною і скоротити споживання солі, яка провокує затримку рідини та посилює утворення набряків.

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Нагадаємо, коли термометр показує +32 °C і вище, серце починає працювати в аварійному режимі — а для людей із серцево-судинними хворобами така навантаженість може закінчитися інфарктом, аритмією, стрибком тиску чи навіть інсультом. Лікарі пояснили, на які ознаки варто звертати увагу, щоб вберегти здоров’я.

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